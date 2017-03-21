Елена Казакевич рассказывает, что в базе агентства есть 3-комнатная «сталинка» общей площадью порядка 70 кв.м. В квартире сделан ремонт. Но даже за $28 тыс. покупателя на нее пока не удается найти.

Основной спрос наблюдается на одно- и двухкомнатные квартиры в панельных домах советского периода времени. Что касается «трешек», то они пользуются минимальным спросом. Это несмотря на то, что цены на них упали гораздо больше, чем на одно- и двухкомнатные квартиры.

— Если в 2015 году цены на трехкомнатные квартиры достигали $50 тыс. и больше, то сейчас и за $28 тыс. никто не хочет покупать, — уточняет заместитель генерального директора ЦН «ПАКОДАН».

Цены на квартиры стартуют от $13 тыс.

Сегодня купить квартиру в Бобруйске можно за $13 тыс. Это будет самая дешевая «хрущевка» общей площадью порядка 30 кв.м без ремонта, с балконом или без него.

Однокомнатная квартира типовых потребительских качеств общей площадью 43 кв.м, кухней 9 кв.м и лоджией в «панельке» стоит от $17 тыс.



