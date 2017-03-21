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Бобруйский рынок вторичного жилья: самую дешевую квартиру можно купить за $13 тыс.
22.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции развития рынка мы обсудили с Еленой Казакевич, заместителем генерального директора ЦН «ПАКОДАН» (офис в Бобруйске), и Виктором Шкурко, риэлтером данного агентства недвижимости.
Рынок, скорее, мертв, чем жив
По словам Елены Казакевич, падение цен на квартиры в прошлом году в Бобруйске в основном было обусловлено резким снижением покупательской способности. С наступлением кризиса зарплаты у людей даже на градообразующих предприятиях упали в 3 раза и более.
В январе — феврале текущего года на рынке наметилась стабилизация цен. Сегодня они находятся примерно на уровне декабря 2016 – начала 2017 года. Хотя спрос на квартиры по-прежнему намного превышает предложение.
— Я не припомню на своей памяти, чтобы на рынке был такой большой выбор квартир. Есть разные варианты жилья — и подороже, и подешевле. Как говорится, на любой кошелек. Покупатели ходят, смотрят, выбирают. Но в основном покупают дешевые квартиры до $20 тыс. Чистых продаж практически нет, — дополняет коллегу Виктор Шкурко.
В приоре — панель советских годов постройки
Бобруйск отличается тем, что в нем сохранилась достаточно большая старая жилая застройка. Проезжая по улицам К. Маркса, Энгельса, Московской, можно увидеть много неприглядных двухэтажных домов. Среди них есть «сталинки» с деревянными перекрытиями, где оборудованы газовые колонки. Спрос на эти дома практически отсутствует.
Елена Казакевич рассказывает, что в базе агентства есть 3-комнатная «сталинка» общей площадью порядка 70 кв.м. В квартире сделан ремонт. Но даже за $28 тыс. покупателя на нее пока не удается найти.
Основной спрос наблюдается на одно- и двухкомнатные квартиры в панельных домах советского периода времени. Что касается «трешек», то они пользуются минимальным спросом. Это несмотря на то, что цены на них упали гораздо больше, чем на одно- и двухкомнатные квартиры.
— Если в 2015 году цены на трехкомнатные квартиры достигали $50 тыс. и больше, то сейчас и за $28 тыс. никто не хочет покупать, — уточняет заместитель генерального директора ЦН «ПАКОДАН».
Цены на квартиры стартуют от $13 тыс.
Сегодня
Однокомнатная квартира типовых потребительских качеств общей площадью 43 кв.м, кухней 9 кв.м и лоджией в «панельке» стоит от $17 тыс.
Цены на двухкомнатные «хрущевки» стартуют от $18 тыс. Двухкомнатную квартиру типовых потребительских качеств общей площадью 56 кв.м в доме КПД можно купить за $24 тыс. и дороже.
Цены на трехкомнатные квартиры улучшенной планировки общей площадью 67 кв.м и кухней 9 кв.м варьируются в пределах $28-29 тыс.
Престижные места города
В Бобруйске есть несколько адресов домов, квартиры в которых пользуются повышенным спросом. Цены на них превышают средние по рынку.
В первую очередь это относится к домам в центре города, расположенным на ул. Горького, 40, 41. Здесь можно купить даже двухуровневую квартиру.
Выделяется в Бобруйске и дом № 156 по ул. Социалистической — первый в городес системами автономного отопления и горячего водоснабжения, подземным паркингом и огороженной территорией, построенный предприятием «Водоканал». Однако квартиры в нем практически не попадают на рынок.
Сегодня уже можно купить квартиру на вторичном рынке и в строящемся жилом комплекс «
«Вторичка» или «первичка»?
В настоящее время
Что касается «вторички», то, по словам Виктора Шкурко, цена квадратного метра на квартиры составляет в среднем порядка $420-430 (ремонт, средний этаж) и сопоставима с ценой на новостройки.
— Но для того чтобы переехать жить в новостройку, надо еще вложить в ремонт около 20-30% от полной ее стоимости. Конечно, очень заманчиво купить новую квартиру, в которой никто не жил. Но сегодня ситуация такова, что люди считают каждую копейку. Поэтому многие склоняются к тому, чтобы по цене новостройки купить квартиру с ремонтом на «вторичке» и сразу в нее переехать жить, — уточняет Шкурко. — Раньше в Бобруйске после выхода проектной декларации за новыми квадратными метрами ночью выстраивались очереди. Сегодня на рынке есть большой выбор любых квартир, и нет никаких очередей. Приходи — покупай.
Фото: Павел Садовский
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