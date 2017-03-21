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Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну "беспаспортных" яблок
22.03.2017 14:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну свежих яблок, которые перевозились в РФ без документов, сообщило в среду управление ведомства по Тверской и Псковской областям.
© Sputnik Максим Блинов
По данным управления, партия фруктов была задержана в фитосанитарном контрольном пункте, расположенном в деревне Лобок (Невельский район Псковской области).
"По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Республики Беларусь партии яблок свежих весом одна тонна", – говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что причиной запрета стало отсутствие у груза фитосанитарного сертификата.
В управлении также уточнили, что владелец яблок привлечен к административной ответственности, а партия фруктов возвращена на территорию Беларуси.
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Владельца нелегальной партии оштрафовали, а фуру с грузом отправили обратно в республику.
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