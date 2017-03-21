МИНСК, 22 мар – Sputnik. Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну свежих яблок, которые перевозились в РФ без документов, сообщило в среду управление ведомства по Тверской и Псковской областям.



© Sputnik Максим Блинов Лукашенко о продуктовых "войнах" с РФ: не могут с нами конкурировать

По данным управления, партия фруктов была задержана в фитосанитарном контрольном пункте, расположенном в деревне Лобок (Невельский район Псковской области).

"По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Республики Беларусь партии яблок свежих весом одна тонна", – говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что причиной запрета стало отсутствие у груза фитосанитарного сертификата.

В управлении также уточнили, что владелец яблок привлечен к административной ответственности, а партия фруктов возвращена на территорию Беларуси.