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Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну "беспаспортных" яблок

22.03.2017 14:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну свежих яблок, которые перевозились в РФ без документов, сообщило в среду управление ведомства по Тверской и Псковской областям.

Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну "беспаспортных" яблок
© Sputnik Максим Блинов
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По данным управления, партия фруктов была задержана в фитосанитарном контрольном пункте, расположенном в деревне Лобок (Невельский район Псковской области).

"По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Республики Беларусь партии яблок свежих весом одна тонна", – говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что причиной запрета стало отсутствие у груза фитосанитарного сертификата. 

В управлении также уточнили, что владелец яблок привлечен к административной ответственности, а партия фруктов возвращена на территорию Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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