Суд Центрального района Минска сегодня оправдал активиста Евгения Батуру. Его хотели привлечь к ответственности за участие в несанкционированной акции по защите Куропат 21 февраля.

Судья Виктория Шабуня прекратила рассмотрение дела за недоказанностью вины.



Евгений Батура

На прошлой неделе суд Первомайского района по тем же обвинениям уже оправдал журналистку Диану Середюк, супругу Евгения Батуры.

В протоколе, который составили сотрудники милиции, было написано, что молодой человек 21 февраля принимал активное участие в митинге по защите Куропат от строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко: выкрикивал лозунги, размахивал бело-красно-белым флагом, мешал рабочим.

Доказать невиновность Евгения Батуры помогла запись онлайн-трансляции портала TUT.BY с акции. На кадрах видно, что Евгений Батура просто ходил возле стройплощадки и ни в каком пикете не участвовал.

Это подтвердили и свидетели — рабочие ООО «Белреконструкция».

— Видел в тот день Батуру, но он просто находился рядом и на стройплощадку не заходил. С флагом я его не видел, забор он не ломал, лозунги не выкрикивал, — пояснил на прошлом заседании суда электросварщик Владимир Каньшин.

27 февраля его пригласили в опорный пункт и попросили задним числом подписать уже заполненный протокол о правонарушениях конкретных людей. Как оказалось, текста он не видел, а содержание документа ему зачитали лишь частично.

Его коллега, плиточник-облицовщик Дмитрий Хабалкин, в суде сказал, что вообще никогда раньше не видел Евгения Батуру и не смог опознать его среди присутствующих на процессе.

— 27 февраля на объект пришел милиционер в штатском и попросил подписать уже заполненный протокол. Туда только вписали наши фамилии. То, что Батура участвовал в пикете, — это неправда, — сказал Дмитрий Хабалкин. — Доверился сотрудникам милиции, а сейчас такое получается.



Фото: Вадим Замировский

Напомним, по трое суток ареста за участие в пикете по защите Куропат уже получали лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и активист Сергей Пальчевский .

Лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону .

Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.