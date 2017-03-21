СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, пишет издание «Украинская правда» .



Александр Ткачук. Фото: gordonua.com

«Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то нашей службой отправлен официальный запрос, и мы ожидаем дополнительную информацию наших коллег. Пока что детальной информации, кроме того, что прозвучало из уст президента Беларуси, у нас нет», — добавил Ткачук.

Также в СБУ заявили, что никакого прорыва автомобиля из Украины в Беларусь не было.

«Мы очень серьезно отнеслись к информации, которая была обнародована президентом Беларуси. Насколько мне известно, информация, которая прозвучала относительно якобы прорыва с украинской территории какими-то транспортными средствами в направлении белорусской границы, на сегодня не подтверждается . По оперативным данным, вроде бы в серой зоне было какое-то транспортное средство. Но со стороны украинской границы наши пограничники, насколько мне известно, прорыва не фиксировали», — сказал Ткачук.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

За день до этого, 20 марта, Госпогранкомитет Беларуси сообщил о попытке «прорыва» на машине Jeep через границу в районе пропускного пункта «Александровка». Инцидент произошел ночью в 01.45. Были задержаны два человека, их личности устанавливаются. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, его ищут. В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами». По сообщению телеканала «Беларусь 1», в автомобиле также были тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластит и самодельное взрывное устройство.