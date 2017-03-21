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СБУ требует от Беларуси объяснить заявления Лукашенко о тренировочных лагерях боевиков в Украине
22.03.2017 14:50 — Новости Экономики | Tut.by
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, пишет издание
«Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то нашей службой отправлен официальный запрос, и мы ожидаем дополнительную информацию наших коллег. Пока что детальной информации, кроме того, что прозвучало из уст президента Беларуси, у нас нет», — добавил Ткачук.
Также в СБУ заявили, что никакого прорыва автомобиля из Украины в Беларусь не было.
«Мы очень серьезно отнеслись к информации, которая была обнародована президентом Беларуси. Насколько мне известно, информация, которая прозвучала относительно якобы прорыва с украинской территории какими-то транспортными средствами в направлении белорусской границы, на сегодня
Напомним, накануне Александр Лукашенко
«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».
За день до этого, 20 марта, Госпогранкомитет Беларуси сообщил о
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"Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то нашей службой отправлен официальный запрос. Пока что детальной информации, кроме...
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