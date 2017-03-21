В понедельник «Укртранснафта» закончила работы по вытеснению водного консерванта и заполнению нефтепровода «Мозырь - Броды» І-й очереди нефтью сорта Urals, что дает возможность возобновить трубопроводные поставки нефти из Одессы в Беларусь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Укртранснафты» Андрея Пасишника.



Фото: "Укртранснафта"

Введение в эксплуатацию участка «Мозырь - Броды» нефтепровода «Дружба», который в течение последних трех лет находился в режиме удержания в безопасном состоянии, запланировано на текущей неделе. С 2014 года транзит российского сырья через территорию Украины в направлении Европы осуществлялся параллельной нитью нефтепровода «Дружба».

Запуск первой очереди нефтепровода не только позволит существенно снизить расходы на электроэнергию, связанные с транспортировкой нефти, он также является завершающим техническим этапом для возможности восстановления транспортировки нефти с моря на Мозырский НПЗ, говорится в сообщении Пасишника.

Напомним, в ноябре 2016 года министр регионального развития Украины Геннадий Зубко заявил, что Украина прорабатывает возможность поставок азербайджанской или иранской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, концерн «Белнефтехим» и «Укртранснафта» должны были до конца 2016 года отработать экономический аспект поставок нефти в Беларусь через Украину.

Пасишник пояснял журналистам, что стоимость азербайджанской нефти неконкурентна по сравнению с российскими льготными поставками. Но поскольку россияне снизили поставки нефти в Беларусь, то часть свободных мощностей НПЗ могут отдать под давальческую переработку и заработать на процессинге. Пасишник утверждал, что к компании обращается «множество трейдеров», готовых поставлять нефть на переработку на Мозырьский НПЗ. «Укртранснафта» заинтересована в реализации данного проекта исключительно в части запуска нефтепровода из Южного и получении дополнительной прибыли на оказании транспортных услуг», — объяснял позицию компании Пасишник, пишет oilnews .

Бонусом для трейдеров, которые захотят транспортировать нефть в Беларусь через Украину, является также снижение на 75% портовых сборов в порту «Южный».





Транзит в Беларусь не зависит от разрешений украинского Кабмина. Для этого проекта нужно согласие белорусской стороны и их договоренности с трейдерами. Но 42,5% акций Мозырского НПЗ принадлежит «Славнефти», которой на паритетных условиях владеют «Роснефть» и «Газпром нефть». Этот аспект добавляет сделке риска, отмечают украинские эксперты.

В феврале Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подтвердила , что Беларусь приобрела 80 тыс. тонн иранской сырой нефти.

В главной диспетчерской Одесского порта порталу TUT.BY сообщили о том, что танкер Sienna с иранской нефтью (79 150 тонн) с назначением Беларусь (Мозырь) был ошвартован у причала порта, находящегося в оперировании компании «Синтез Ойл», 19 марта. Уход судна — 24 марта.

С прошлого года азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR стала оператором этого терминала, принадлежащего группе «Приват» и братьям Суркисам на паритетных началах. Данный проект был реализован в комплексе с договоренностями о ежегодной поставке 1,3 млн т азербайджанской нефти на кременчугскую «Укртатнафту», также контролируемую «Приватом». По имеющейся информации, в этом ключе рассматривался вариант с поставками азербайджанской нефти и для Мозыря. В частности, речь шла о трех танкерах , или 240 тыс. т нефти в месяц, которая будет приниматься с моря и подаваться на Мозырский НПЗ по системе нефтепроводов «Укртранснафты».

По данным Reuters, Беларусь в 2016 году импортировала в общей сложности 560 тысяч тонн азербайджанской нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. Но эти поставки остановились в январе этого года, так как Беларусь искала другие варианты замены российской нефти Urals.

Источник в нефтяной сфере сказал TUT.BY, что Украина заинтересована в долгосрочных поставках. По его словам, нужно законтрактовать поставку не меньше 1 млн тонн нефти в год. «С повестки дня поставки альтернативной нефти никто не снимал. Но важно понимать экономику всего этого», — резюмировал собеседник.

Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой. В январе Александр Лукашенко потребовал от белорусского правительства найти альтернативные источники нефтяных поставок. Позже белорусский лидер сказал, что между Минском и Москвой была договоренность о поставках нефти из России в Беларусь на 24 млн т ежегодно, но потом «до 18 млн сократили, а вообще говорят, 12 млн будем поставлять». Пока по итогам первого полугодия вырисовываются 8 млн тонн.