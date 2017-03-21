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Мингорисполком просрочил ответ организатор Дня Воли: чиновники снова отменили встречу
22.03.2017 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
Мингорисполком снова
Представители Мингорисполкома лишь назначили организаторам новую дату встречи — 24 марта в 17.00. Это менее, чем за сутки до акции. До этого времени заявители не могут официально анонсировать свой протест.
«На пытанне, дзе адказ па заяўцы і навошта сустракацца 24-га, тэлефанаваўшыя адказваць не захацелі. Яны заявілі, што іх прасілі перадаць толькі гэта «ў сувязі з сітуацыяй, якая змянілася», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия.
Мингорисполком
В пресс-службе Мингорисполкома сказали, что по этой ситуации обращаться нужно не к ним, а к начальнику отдела общественно-массовой работы Юрию Уральскому. Он же заявил, что общаться с прессой не уполномочен. От комментариев чиновник отказался и за ответом перенаправил в пресс-службу.
Это уже вторая попытка получить разрешение на шествие в День Воли, 25 марта. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов. Организаторы просят разрешить им сбор участников акции на площадке у Академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Акция должна пройти с 14.00 до 15.30.
При этом в регионах местные чиновники разрешили проведение акций на День Воли.
В Бресте участники мероприятия
В этот же день в 14.00 местные власти
В Гродно акция в форме пикета без шествия состоится с 12.00 до 14.30 в Коложском парке (район стелы 850-летия Гродно). Как
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По закону, городские власти должны были определиться с заявкой на проведение акции еще 20 числа.
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