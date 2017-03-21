Мингорисполком снова отменил встречу с организаторами шествия на День Воли 25 марта. По закону, городские власти должны были определиться с заявкой на проведение акции еще 20 числа.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Представители Мингорисполкома лишь назначили организаторам новую дату встречи — 24 марта в 17.00. Это менее, чем за сутки до акции. До этого времени заявители не могут официально анонсировать свой протест.

«На пытанне, дзе адказ па заяўцы і навошта сустракацца 24-га, тэлефанаваўшыя адказваць не захацелі. Яны заявілі, што іх прасілі перадаць толькі гэта «ў сувязі з сітуацыяй, якая змянілася», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия.

Мингорисполком отменил и предыдущую встречу с организаторами, которую сам же назначил на 20 марта. Отдать письменный ответ заявителям на руки чиновники также отказались. Сказали, что направили свое решение по почте. Но письмо до сих не дошло.

В пресс-службе Мингорисполкома сказали, что по этой ситуации обращаться нужно не к ним, а к начальнику отдела общественно-массовой работы Юрию Уральскому. Он же заявил, что общаться с прессой не уполномочен. От комментариев чиновник отказался и за ответом перенаправил в пресс-службу.

Это уже вторая попытка получить разрешение на шествие в День Воли, 25 марта. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов. Организаторы просят разрешить им сбор участников акции на площадке у Академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Акция должна пройти с 14.00 до 15.30.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При этом в регионах местные чиновники разрешили проведение акций на День Воли.

В Бресте участники мероприятия 25 марта к 12.00 соберутся на пересечении проспекта Машерова с бульваром Космонавтов. Затем они по тротуарам и пешеходным переходам проследуют по проспекту Машерова, улицам Советской и Буденного до площади Свободы. Там состоится митинг, на который приглашены представители Брестского горисполкома. Окончание мероприятия в 15.00.

В этот же день в 14.00 местные власти приглашают горожан на встречу с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Мероприятие организовано «для эффективного рассмотрения возникающих проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления», сообщается на сайте горисполкома.

В Гродно акция в форме пикета без шествия состоится с 12.00 до 14.30 в Коложском парке (район стелы 850-летия Гродно). Как отмечают местные активисты , это первая за 15 лет акция, которую городские власти разрешили провести в День Воли.