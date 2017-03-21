Управление по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латвии расследует уголовное дело в отношении нескольких граждан Беларуси, среди которых Владимир и Казбек Япринцевы, а также другие лица, проходившие в недавнем процессе в Минске. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Криминальной полиции.



Казбек Япринцев и Александр Арабян. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уголовный процесс квалифицирован по статье 195 части 3-й Уголовного закона Латвии — легализация средств, приобретенных преступным путем в крупном размере или в составе организованной группы. Наказание по статье — лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Речь идет о финансовых операциях, совершенных в период с 1 июня 2013 года по 30 августа 2014 года, компаниями Edena Investment, Strawfield Logistics, Unicorp Systems, Datacross, Atlantico trade. По версии следствия, счета этих компаний могли быть использованы для получения и перемещения денежных средств, полученных мошенническим путем у компании Kersey Industries, и легализации средств в объеме не менее 2,841 млн долларов. Среди лиц, возможно, причастных к компаниям, названы Александр Арабян, Исаак Пападопулос, Владимир Ботвинко и Александр Куликов. Наличие среди фигурантов дела других граждан Беларуси представители Криминальной полиции подтвердить отказались.

По данным TUT.BY, несмотря на то, что дело возбуждено еще в ноябре 2016 года, в Беларусь оно не передавалось, в отношении его фигурантов, к примеру, Владимира Япринцева, следственных действий не производилось.



Андрей Рабцевич - крайний справа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Компания Kersey фигурировала в процессе в Центральном суде Минска в прошлом году как шотландская «дочка» компании Skay IT, коммерческим директором которой подписывался признанный в процессе потерпевшим Андрей Рабцевич. Проживающего в Польше Рабцевича в материалах дела называли «белорусским бизнесменом», хотя бизнесом он в основном занимался за пределами страны, а в свой белорусский период биографии был скорее силовиком, окончив Академию МВД и имея опыт работы в правоохранительных органах.

Из обвинения: Казбек Япринцев с июня 2013 года по март 2014 года, действуя с преступным умыслом и в группе с Александром Арабяном и Исааком Пападопулосом (гражданин Греции, скрылся от следствия, дело выделено в отдельное производство), совершили в отношении Юрия Савяка и Андрея Рабцевича мошеннические действия, завладев средствами этих граждан и их компаний в сумме 24,5 млн долларов и 3 млн долларов соответственно.

23 августа 2016 года суд Центрального района Минска признал Владимира Япринцева виновным по ч. 1 ст. 405 (Заранее не обещанное укрывательство) и приговорил его к штрафу в размере 1000 базовых величин, а учтя содержание под стражей в течение года, смягчил наказание до 500 базовых величин (10 500 рублей — около 5,4 тысячи долларов). Япринцев был освобожден в зале суда. По озвученной в суде информации, к компаниям Edena, Strawfield, Unicorp, Datacross, Atlantico он отношения не имел и среди учредителей не значился. При этом он признал, что у него была карточка латышского Траста Комерцбанка (озвученный в суде оборот по ней — незначительные суммы порядка 2 тысяч евро), которой он пользовался для оплаты нужд спортсменов, с которыми выезжал за пределы страны на сборы и соревнования.

Казбек Япринцев и Александр Арабян признаны судом виновными по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и приговорены к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Интересно, что потерпевшие пытались в уголовном процессе добиться удовлетворения исков к Владимиру Япринцеву. В частности иск от Рабцевича был на 7,915 млн долларов. В исках суд отказал. Добиваться выплат у Япринцева-младшего и Арабяна потерпевшие сейчас пытаются в рамках гражданского судопроизводства.