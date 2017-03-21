МИНСК, 22 мар — Sputnik. Украинский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" — компания "Укртранснафта" завершила вытеснение водного консерванта и заполнение технологической нефтью отрезка "Мозырь-Броды" нефтепровода "Дружба" и готова ввести его в эксплуатацию на следующей неделе, говорится в сообщении компании.

Участок "Мозырь-Броды", соединяющий украинскую ветку "Дружбы" с Мозырским НПЗ, использовался в 2011-2012 годах для поставки в Беларусь сначала венесуэльской, а затем азербайджанской нефти, которая доставлялась танкерами в порт Южный (Одесса). После того, как Беларусь свернула этот проект, участок "Мозырь-Броды" был законсервирован.



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"Укртранснафта" завершила работы по вытеснению водного консерванта и заполнения нефтепровода "Мозырь-Броды" нефтью сорта Urals. Введение в эксплуатацию отрезка нефтепровода, который на протяжении последних трех лет содержался в безопасном состоянии, запланировано на следующей неделе", — говорится в сообщении компании.

"Укртранснафта" напомнила, что с 2014 года транзит сырья через территорию Украины в Европу осуществлялся параллельной нитью нефтепровода "Дружба".

Заинтересованность Киева

О намерениях Украины вновь заняться поставками азербайджанской или иранской нефти на белорусские НПЗ заявлял министр регионального развития страны Геннадий Зубко в ноябре 2016 года во время своего визита в Минск.

Известно, что Белнефтехим и "Укртранснафта" до конца 2016 года должны были проработать все экономические нюансы нового совместного проекта.

Примечательно, что примерно в это же время первый заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник отмечал в интервью украинскому профильному порталу oilnews , что в компанию поступают обращения трейдеров, которые готовы через "Мозырь-Броды" поставлять нефть в Беларусь.



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"Заявление Зубко сделано исключительно в рамках реализации проекта запуска нефтепровода "Одесса-Броды" под азербайджанскую или иранскую нефти. К нам обращается множество трейдеров готовых поставлять нефть на переработку в Мозырь, эти предложения совпали со снижением объемов поставок нефти в Республику Беларусь из России, из-за чего высвобождается часть технологических мощностей НПЗ", — сказал Пасишник.

По его мнению, самим белорусам покупать азербайджанскую и иранскую нефть экономически не выгодно, так как ее стоимость не конкурента по сравнению с российскими льготными поставками.

Однако существует возможность отдать часть свободных мощностей под давальческую переработку и заработать на процессинге, в то же время добавил он.

Пасишник также подчеркнул, что "Укртранснафта" заинтересована в реализации данного проекта исключительно в части запуска нефтепровода из "Южного" и получении дополнительной прибыли на оказании транспортных услуг.

По данным украинской стороны, еще одним бонусом для трейдеров, которые могли бы прийти таким образом в Беларусь, стали бы сниженные на 75% портовые сборы в порту "Южный".

Между тем, в сообщении "Укртранснафты" отмечается, что нефтепровод "Мозырь-Броды" был заполнен нефтью Urals, которая, в свою очередь, была вытеснена из отрезка нефтепровода "Одесса-Кременчуг". Перекачка этим маршрутом была возобновлена 10 марта для транспортировки азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ. До этого нефть доставлялась туда по железной дороге.



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Таким образом, пока нет полной ясности о том, с какими целями украинская сторона разблокировала отрезок "Мозырь-Броды".

Что с иранской нефтью?

Как ранее сообщал Sputnik, в феврале Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) подтвердила факт закупки Беларусью 600 тысяч баррелей нефти .

Отгрузка этой партии произошла в двадцатых числах февраля, на данный момент известно, что нефть прибыла в порт Южный (Одесса), где была слита в терминал, принадлежащий компании "Синтез Ойл". Оператором терминала с 2016 года является госкомпания Азебрайджана SOCAR, которая купила его у группы "Приват" для ежегодной поставки на Кременчугский НПЗ 1,3 миллиона тонн нефти в год. Факт разгрузки танкера подтвердила и Белорусская нефтяная компания.

Как отмечали ранее украинские нефтетрейдеры, таким же образом планировалось наладить и перевалку азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ.

В 2016 году, по данным госстатистики, импорт нефти в Беларусь составил 18,6 миллиона тонн, из которых только 18,1 миллиона тонн было ввезено из России. Можно предположить, что оставшиеся полмиллиона тонн нефти было поставлено из альтернативных источников — то есть из Азербайджана.



© REUTERS Sergei Karpukhin Поставки нефти из РФ в Беларусь сократились почти на треть

Судебный спор до сих пор не решен

Мозырский НПЗ уже имеет опыт переработки не российской нефти.

Длина нефтепровода "Одесса-Броды" составляет 667 км. С южной веткой "Дружбы", которая доходит до Мозырского НПЗ, нефтепровод соединяет перемычка, которая заполнена сейчас технологической нефтью, ее объем оценивается в 400-500 тысяч тонн, и о праве собственности на эту нефть Минск и Киев ведут многолетний судебный процесс.

Если белорусское сотрудничество с Ираном приобретет регулярный характер, использование трубопровода "Одесса-Броды" вполне возможно, считают украинские аналитики.

Они также обращают внимание, что сейчас перемычка заполнена не иранской, а российской нефтью марки Urals. Поскольку разные сорта нефти различаются по качеству, Белорусской нефтяной компании придется договариваться о компенсации с оператором нефтепровода — компанией Укртранснафта.