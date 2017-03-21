Сегодня вечером сотрудники милиции в штатском задержали Дмитрия Дашкевича, а также активистов Сергея Пальчевского и Артема Левченко. Об этом у себя в Facebook сообщила супруга лидера незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Наста Дашкевич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Зміцер і Арцём ставілі кухню ў шматпаважаных Арловых Уладзіміра і Валянціны. Замовілі ежу для сябе з дастаўкай. Але замест дастаўніка піццы ў кватэру ўварваліся міліцыянты ў штацкім, — рассказала подробности Наста Дашкевич.

В это время Сергей Пальчевский отъезжал за необходимыми инструментами. Когда он возвращался, его также хотели задержать.

— Відаць, ён вырашыў не выходзіць з машыны. У аўто разбіта бакавое шкло, дзверы адкрыты, Сяргея няма, — добавила Наста.

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