|
Снова задержан Дмитрий Дашкевич и еще два активиста
22.03.2017 17:51 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня вечером сотрудники милиции в штатском задержали Дмитрия Дашкевича, а также активистов Сергея Пальчевского и Артема Левченко. Об этом у себя в Facebook сообщила супруга лидера незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Наста Дашкевич.
— Зміцер і Арцём ставілі кухню ў шматпаважаных Арловых Уладзіміра і Валянціны. Замовілі ежу для сябе з дастаўкай. Але замест дастаўніка піццы ў кватэру ўварваліся міліцыянты ў штацкім, — рассказала подробности Наста Дашкевич.
В это время Сергей Пальчевский отъезжал за необходимыми инструментами. Когда он возвращался, его также хотели задержать.
— Відаць, ён вырашыў не выходзіць з машыны. У аўто разбіта бакавое шкло, дзверы адкрыты, Сяргея няма, — добавила Наста.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом у себя в Facebook сообщила супруга лидера незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Наста Дашкевич.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии