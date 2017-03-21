На 28 февраля 2017 года сумма денежных средств, внесенных российской «Корпорацией «Волма» в уставный фонд «Белгипса», составляет 50,3 млн белорусских рублей, из них на строительство нового завода (включая оборудование) в Гатово направлено 46,5 млн рублей. Об этом TUT.BY сообщил директор «Белгипса» Станислав Бабицкий.



Фото: Дарья Бурякина

В начале 2014 года «Волма» приобрела госпакет акций ОАО «Белгипс» за 5,27 млн долларов. Условием приватизации было инвестирование в «Белгипс» до 1 июля 2018 года не менее 43 млн евро, из которых 24,7 млн должны были быть внесены до 30 июня 2016 года. Инвестиции предписано было направить как на модернизацию действующего производства «Белгипса» на ул. Козлова в Минске, так и строительство нового завода в Минском районе. Проектные мощности в год должны были составить: гипсокартонные листы — 30 млн кв. м, пазогребневые плиты — 500 тыс. кв. м, сухие строительные смеси — 100 тыс. тонн. В октябре 2015 года в Гатово состоялась церемония начала строительства нового завода гипсовых материалов.

В марте 2016 года «Волма» завершила модернизацию действующего производства «Белгипса» в центре Минска. Сумма инвестиций составила 2,2 млн евро, сообщил сегодня TUT.BY Бабицкий. По его словам, выполнен и второй этап инвестиционного договора. «Белгипс» заключил и отплатил договоры на поставку оборудования для нового завода на сумму 25 млн евро.

В настоящее время на площадке в Гатово осуществляются строительно-монтажные работы. «Инженерная сети и инфраструктура готова уже на 97%, строительные работы выполнены на более 30%. Мы идем согласно графика», — сказал Бабицкий. Он также подчеркнул, что ранее опубликованная информация о том, что после торжественной закладки камня «дальше слов дело не пошло», не соответствует действительности.

Станислав Бабицкий, резюмировал, что «Волма» «выполняет все взятые обязательства в соответствие с условиями инвестдоговора».

По словам директора «Белгипса», общий объем инвестиций в проект может превысить 55 млн евро. Для этих целей и привлекается новый инвестор в лице «Кнауфа». Дополнительное финансирование подразумевает увеличение мощностей завода за счет запуска дополнительных производств. «Плюс 12 млн евро — это не окончательная цифра. Думаю будет еще больше», — сказал Бабицкий.

В апреле планируется завершить сделку по приходу на «Белгипс» нового инвестора в лице немецкого «Кнауфа». На днях Федеральная антимонопольная служба России приняла решение об удовлетворении ходатайства российского подразделения немецкой компании Knauf ООО «Кнауф гипс» о приобретении 50% ООО «Корпорация «Волма», которая в 2014 году купила «Белгипс».

Осенью 2016 года собственники «Волмы» Юрий Гончаров и Александр Малашкин решили обособить производство гипсовой продукции в Беларуси в отдельный бизнес, отделив его от управления «Группы компаний «Волма». Стратегия российской фирмы в 2017 году — максимальное развитие в РФ. Кроме того, Гончаров выкупил долю Малашкина, став единственным владельцем ООО «Корпорация «Волма» и, соответственно, «Белгипса». После этого бизнесмен предложил привлечь в проект соинвестора, которым может стать немецкая компания «Кнауф».

Однако «Волма» и «Кнауф» являются прямыми конкурентами. Смогут ли они ужиться в одном проекте? «Время покажет, — говорит Бабицкий. — Стоит задача не делить что-то, а объединить усилия для реализации крупного проекта и построить самый современный завод на постсоветском пространстве».

Вчера управляющий группы Кнауф СНГ Янис Краулис заявил, что целью планируемой сделки для группы «Кнауф» является прежде всего развитие белорусского рынка. Помимо Беларуси, группа «Кнауф» с помощью «Белгипса» намерена нарастить присутствие в Украине и странах Балтии. «При этом планируемая сделка не окажет влияния на рыночное положение компаний группы „Кнауф“ на рынках в границах Российской Федерации», — заявил Краулис.