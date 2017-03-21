МИНСК, 22 мар — Sputnik. Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб.

Как ранее сообщал Sputnik, в феврале Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) подтвердила факт закупки Беларусью 600 тысяч баррелей нефти. Отгрузка этой партии произошла в двадцатых числах февраля.



© Sputnik Егор Еремов Украина поможет Минску в поставках азербайджанской нефти?

"Танкер с иранской нефтью объемом 80 тыс. т прибыл в порт Одессы и уже разгружен", — сказал Гриб, слова которого приводит БелТА .

По данным украинской стороны, нефть прибыла в порт Южный (Одесса), где была слита в терминал, принадлежащий компании "Синтез Ойл". Оператором терминала с 2016 года является госкомпания Азербайджана SOCAR, которая купила его у группы "Приват" для ежегодной поставки на Кременчугский НПЗ 1,3 миллионов тонн нефти в год.

Как отмечали ранее украинские нефтетрейдеры, таким же образом планировалось наладить и перевалку азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ.

В 2016 году, по данным госстатистики, импорт нефти в Беларусь составил 18,6 миллиона тонн, из которых только 18,1 миллиона тонн был ввезен из России. Можно предположить, что оставшиеся полмиллиона тонн нефти было поставлено из альтернативных источников — то есть из Азербайджана.

Беларусь начала поиск альтернативных поставок нефти в республику после того, как во втором полугодии 2016 года Россия, на фоне газового спора, начала секвестр нефтяных поставок в республику.