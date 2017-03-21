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Правозащитники: пятеро арестованных после акции 15 марта в Минске держат голодовку

22.03.2017 18:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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По данным правозащитников, как минимум пять человек держат голодовку в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске в знак протеста против задержания 15 марта и осуждения на разные сроки административного ареста. Об этом сообщила БелаПАН правозащитница Анастасия Лойко.


Фото: TUT.BY

Правозащитники получают информацию от родственников, которые общаются с адвокатами задержанных.

Лойко рассказала, что голодают четыре женщины: Елизавета Прокопчик, Светлана Сероокая, Ольга Коптур и Алена Дубовик. Отказался от пищи также гражданин Российской Федерации Павел Марков.

По информации правозащитников, несколько дней голодал Илья Мироненко, но уже начал питаться.

Лойко подчеркивает, что среди задержанных есть люди, которые оказались первый раз в ЦИП. «Они реагируют на несправедливость, хотя мы предупреждали, что голодовка никак не воздействует на администрацию. Это может лишь навредить здоровью», — сказала она.

Гражданский муж Дубовик Александр Ярошевич сообщил БелаПАН, что, по словам адвоката, Алена переносит голодовку нормально. «Я уважаю выбор жены, но меня беспокоит ее состояние. Я не могу передавать ей даже воду, так как не являюсь родственником, ведь в ЦИП без объяснения причины отказались принимать передачи не от родственников. Для того чтобы передать Алене воду и необходимые вещи, ее мать специально приезжала в Минск из Кобрина за 300 километров!», — сказал он.

Отвечая на вопрос, как чувствуют себя объявившие голодовку арестанты, инспектор-дежурный ЦИП Андрей Гасперчик заявил: «У нас все едят. Трехразовое питание — рыба, котлеты. Может быть, и есть проблемы с питанием в Африке, мы живем в Республике Беларусь, проблем с едой у нас нет».

Начальник Центра изоляции правонарушителей Иван Соколовский также утверждает, что голодовки в ЦИП нет, у всех задержанных «самочувствие очень хорошее, жалоб нет». Отвечая на вопрос, почему тогда люди говорят, что держат голодовку, Соколовский сказал: «Возможно, для каких-то целей… У нас все питаются согласно нормам. Задержанные едят».

15 марта после «Марша нетунеядцев» в Минске было задержано свыше 50 человек. Они приговорены к арестам на разные сроки — от 12 до 15 суток.

Более 200 деятелей белорусской культуры подписали обращение к властям с требованием освободить задержанных.

«Мы, представители и представительницы культурной общественности Беларуси, выступаем с осуждением таких действий и призываем действующие власти немедленно сдержать эскалацию конфликта, прекратить преследование и приложить все усилия для налаживания диалога с гражданским обществом», — отмечается в обращении, которое публикует «Наша Нива».

Освободить всех задержанных на акциях протестов ранее белорусские власти призвал Евросоюз.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники получают информацию от родственников, которые общаются с адвокатами задержанных.

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