По данным правозащитников, как минимум пять человек держат голодовку в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске в знак протеста против задержания 15 марта и осуждения на разные сроки административного ареста. Об этом сообщила БелаПАН правозащитница Анастасия Лойко.



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Правозащитники получают информацию от родственников, которые общаются с адвокатами задержанных.

Лойко рассказала, что голодают четыре женщины: Елизавета Прокопчик, Светлана Сероокая, Ольга Коптур и Алена Дубовик. Отказался от пищи также гражданин Российской Федерации Павел Марков .

По информации правозащитников, несколько дней голодал Илья Мироненко, но уже начал питаться.

Лойко подчеркивает, что среди задержанных есть люди, которые оказались первый раз в ЦИП. «Они реагируют на несправедливость, хотя мы предупреждали, что голодовка никак не воздействует на администрацию. Это может лишь навредить здоровью», — сказала она.

Гражданский муж Дубовик Александр Ярошевич сообщил БелаПАН, что, по словам адвоката, Алена переносит голодовку нормально. «Я уважаю выбор жены, но меня беспокоит ее состояние. Я не могу передавать ей даже воду, так как не являюсь родственником, ведь в ЦИП без объяснения причины отказались принимать передачи не от родственников. Для того чтобы передать Алене воду и необходимые вещи, ее мать специально приезжала в Минск из Кобрина за 300 километров!», — сказал он.

Отвечая на вопрос, как чувствуют себя объявившие голодовку арестанты, инспектор-дежурный ЦИП Андрей Гасперчик заявил: «У нас все едят. Трехразовое питание — рыба, котлеты. Может быть, и есть проблемы с питанием в Африке, мы живем в Республике Беларусь, проблем с едой у нас нет».

Начальник Центра изоляции правонарушителей Иван Соколовский также утверждает, что голодовки в ЦИП нет, у всех задержанных «самочувствие очень хорошее, жалоб нет». Отвечая на вопрос, почему тогда люди говорят, что держат голодовку, Соколовский сказал: «Возможно, для каких-то целей… У нас все питаются согласно нормам. Задержанные едят».

15 марта после «Марша нетунеядцев» в Минске было задержано свыше 50 человек . Они приговорены к арестам на разные сроки — от 12 до 15 суток.

Более 200 деятелей белорусской культуры подписали обращение к властям с требованием освободить задержанных.

«Мы, представители и представительницы культурной общественности Беларуси, выступаем с осуждением таких действий и призываем действующие власти немедленно сдержать эскалацию конфликта, прекратить преследование и приложить все усилия для налаживания диалога с гражданским обществом», — отмечается в обращении, которое публикует «Наша Нива» .

Освободить всех задержанных на акциях протестов ранее белорусские власти призвал Евросоюз .