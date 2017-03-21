Организация «Белый легион» не существует уже больше десятка лет. Но в марте 2017-го это название снова всплыло в СМИ. Сначала от ее имени в соцсетях рассылали призывы относительно празднования Дня воли 25 марта, а вскоре спецслужбы задержали как минимум двух выходцев из «Легиона».

Почему вспомнили?

18 марта в соцсетях появились сообщения от имени «Белого легиона» с призывом принять участие в Дне воли 25 марта. В сообщении также говорилось о том, что «на помощь нам приехали наши боевые друзья из России и Украины, и мы готовы с оружием в руках показать властям, кто настоящий хозяин в стране». Но вскоре оппозиция назвала это «фейком и провокацией».

21 марта спецслужбы провели задержания, известны имена 11 граждан . Несколько из них выходцы из «Белого легиона». Это бывший лидер объединения Мирослав Лозовский, а также Андрей Дундуков. Почему они задержаны — до сих пор неизвестно.

До этого ее название последний раз звучало в СМИ в контексте взрыва 3 июля 2008 в центре Минска. Троих бывших лидеров «Белого легиона» задерживали, но вскоре отпустили. Хотя и на тот момент организация уже не существовала.

Когда и зачем появилась организация?

«Белый легион» — незарегистрированная спортивно-патриотическая организация, действовавшая в Беларуси в 90-х. По заявлениям ее активистов, задачей было воспитание национально ориентированной молодежи, чтобы потом в рядах правоохранителей и армии защищать независимость Беларуси.

Говорят, что легион возник из собрания советских офицеров-белорусов, которых интересовало становление национальной армии. По некоторым данным — молодежи из числа ликвидированного «Беларускага згуртавання вайскоўцаў».

Впервые флаг «Белого легиона» появился на Дне воли 25 марта 21 год назад, в нем использованы элементы орнамента. На название, по некоторым данным, «вдохновила» пьеса Владимира Короткевича «Мать урагана».



Фото взято с сайта: 90s.by

Кто входил в «Белый легион»?

Точное число легионеров неизвестно, в 1996—1999 годах озвучивалась цифра в 200 человек. Руководители поясняли, что формально списка нет из соображений безопасности, а обмен информацией между членами ограничен.

Члены объединения разговаривали на белорусском языке, сдавали нормативы как спецназ — только не на краповый, а на «стальной» берет.

От участников требовали хорошей физической подготовки, а сдача нормативов якобы проходила в исторических местах вроде Мирского или Новогрудского замков.

Чем занимались активисты «Белого легиона»

Кроме «подготовки» молодежи, активисты следили за порядком на собраниях оппозиции и митингах. Сами они избегали конфронтации с милицией и использования оружия. А также дистанцировались от политических симпатий, называя себя «центральными», потому что «ходят по центру проспекта».

Легионеры сопровождали многие митинги . В том числе манифестацию 17 октября 1999 года, которая закончилась столкновением с правоохранителями. Тогда десятки тысяч человек вышли в Минске требовать среди прочего отставки Александра Лукашенко и расследования исчезновений известных политиков.



Активист Мирослав Лозовский отбивает нападение пьяного на колону демонстрантов, «Марш свободы» в октябре 1999 года. Фото взято с сайта: 90s.by

Несколькими годами ранее «Белый легион» обвинили в попытке государственного переворота: якобы во время осеннего противостояния парламента и Лукашенко через своих людей склоняли силовиков на сторону Верховного совета.

Позже членов легиона неоднократно задерживала милиция по различным причинам.

А в начале 2000-х организация заявила о прекращении своего существования. Объяснялось это тем, что нет необходимости в боевой организации, так как нет больше опасности суверенитету.

В 2006 году выходцев из легиона заметили в охране кандидата на пост президента Александра Козулина. Они объяснили это частной инициативой, а не позицией организации.

Что теперь?

До сих пор не известна причина череды последних задержаний 21 марта. Кроме бывших лидеров «Белого легиона» в списке из десятка человек есть выходцы из официального патриотического клуба «Патриот» в Бобруйске. Есть лишь догадки, что их объединяет — они служащие или военнослужащие.

Некоторым из родных сотрудники КГБ заявили, якобы мужчины проходят в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение, или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, … а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). Санкция статьи — до 3 лет лишения совободы.

Каких-то официальных комментариев в МВД и КГБ до сих пор не дают.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

В свою очередь СБУ Украины обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко. В Вильнюсе слова про лагеря боевиков в Литве назвали «высосанными из пальца небылицами».

Основатель «Белого легиона» Сергей Числов в интервью «Еврорадио» высказал сегодня свое видение роисходящего:

«Как только несколько дней назад появилось письмо якобы от имени «Белого легиона», стало понятно, что кому-то необходим враг в стране. Это при том, что «Белый легион» не работает уже 12 лет ― с момента принятия властями закона относительно действия от имени незарегистрированных организаций. Если сначала я допускал, что эта листовка ― продукт одержимых искренних патриотов, которым хочется, чтобы кто-то пришел и за них решил их вопросы, то сейчас я рассматриваю два других варианта.

Либо власти сами хотят повторить разгон, который был в 2010 году, чтобы снова запугать народ. Либо ― это неплохая российская комбинация. Хотя и в 2010 году россияне сбрасывали много информации о том, что здесь оппозиция готовится к перевороту. Сейчас происходит то же самое: властям забросили страхи и показали врагов».