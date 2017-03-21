МИД Украины прокомментировал заявление белорусского президента о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Ведомство считает, что белорусская сторона не там ищет врагов.





«Высказывания руководства Беларуси о якобы подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Беларусью», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению украинского МИД, экспортером терроризма является Россия, которая «целенаправленно подрывает стабильность и безопасность в регионе, к которому относятся как Украина, так и Беларусь». Многочисленные доказательства тому переданы в Международный суд ООН, отмечается в документе.

«Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе с Беларусью», — подчеркивает украинская сторона.

Ранее сегодня, напомним, с просьбой разъяснить слова Александра Лукашенко обратилась Служба безопасности Украины .

О том что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием, Александр Лукашенко заявил 21 марта.

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

За день до этого, 20 марта, Госпогранкомитет Беларуси сообщил о попытке «прорыва» на машине Jeep через границу в районе пропускного пункта «Александровка». Инцидент произошел ночью в 01.45. Были задержаны два человека, их личности устанавливаются. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, его ищут. В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами». По сообщению телеканала «Беларусь 1» , в автомобиле также были тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластит и самодельное взрывное устройство.