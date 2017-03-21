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МИД Украины о высказываниях белорусского президента: Беларусь не там ищет врагов
22.03.2017 19:41 — Новости Экономики | Tut.by
МИД Украины прокомментировал заявление белорусского президента о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Ведомство считает, что белорусская сторона не там ищет врагов.
«Высказывания руководства Беларуси о якобы подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Беларусью», — говорится в заявлении,
По мнению украинского МИД, экспортером терроризма является Россия, которая «целенаправленно подрывает стабильность и безопасность в регионе, к которому относятся как Украина, так и Беларусь». Многочисленные доказательства тому переданы в Международный суд ООН, отмечается в документе.
«Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе с Беларусью», — подчеркивает украинская сторона.
Ранее сегодня, напомним, с просьбой разъяснить слова Александра Лукашенко
О том что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием, Александр Лукашенко
«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».
За день до этого, 20 марта, Госпогранкомитет Беларуси сообщил
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Ведомство считает, что белорусская сторона не там ищет врагов.
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