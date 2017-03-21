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В Барановичах осудили двух активистов: одному - штраф, другому - 7 суток
22.03.2017 20:30 — Новости Экономики | Tut.by
22 марта в Барановичах прошли суды над общественными активистами Григорием Грыком и Николаем Черноусом-старшим,
Активиста РЭП Григория Грыка, задержанного 19 марта, признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии — «Марше нетунеядцев», который
Предприниматель Николай Черноус-старший за участие в несанкционированном «Марше нетунеядцев» 26 февраля в Барановичах получил 40 базовых величин штрафа. Ранее за это же правонарушение его сын, Николай Черноус-младший,
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Мужчины принимали участие в марше нетунеядцев.
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