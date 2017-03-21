22 марта в Барановичах прошли суды над общественными активистами Григорием Грыком и Николаем Черноусом-старшим, сообщает сайт spring96.org со ссылкой на правозащитника Сергея Говшу.



Григорий Грык в суде. Фото: spring96.org

Активиста РЭП Григория Грыка, задержанного 19 марта, признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии — «Марше нетунеядцев», который прошел 12 марта в Бобруйске и назначили 7 суток ареста.

Предприниматель Николай Черноус-старший за участие в несанкционированном «Марше нетунеядцев» 26 февраля в Барановичах получил 40 базовых величин штрафа. Ранее за это же правонарушение его сын, Николай Черноус-младший, получил 12 суток ареста .