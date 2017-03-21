Программа появится в прямом эфире 23 марта в 15.15.

Трансляция будет доступна на странице Facebook .

В очередной программе « Экономика на пальцах » Сергей Чалый попробует разобраться в речах Лукашенко, которые он произнес во время посещения предприятия «Кроноспан ОСБ» . Президент говорил про декрет № 3 , который, оказывается, не отменялся и не приостанавливался; о взрыве в сфере IT-технологий Беларуси и мечтах по созданию нового источника энергии .

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 23 марта в 15.15. Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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