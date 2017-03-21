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"Экономика на пальцах" погрузится в речи президента, произнесенные им в СЭЗ "Могилев"
22.03.2017 20:37 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 23 марта в 15.15.
В очередной программе «
Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 23 марта в 15.15. Ваши мнения оставляйте ниже.
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Лукашенко на "Кроноспане" сказал немало интересного. В этом предстоит разобраться Сергею Чалому.
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