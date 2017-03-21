﻿﻿ "Экономика на пальцах" погрузится в речи президента, произнесенные им в СЭЗ "Могилев". 21.by
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"Экономика на пальцах" погрузится в речи президента, произнесенные им в СЭЗ "Могилев"

22.03.2017 20:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 23 марта в 15.15.

Трансляция будет доступна на странице Facebook.

В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый попробует разобраться в речах Лукашенко, которые он произнес во время посещения предприятия «Кроноспан ОСБ». Президент говорил про декрет № 3, который, оказывается, не отменялся и не приостанавливался; о взрыве в сфере IT-технологий Беларуси и мечтах по созданию нового источника энергии.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 23 марта в 15.15. Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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Лукашенко на "Кроноспане" сказал немало интересного. В этом предстоит разобраться Сергею Чалому.

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