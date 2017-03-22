За 21−22 марта в Беларуси задержаны 17 человек. Как сообщает лишенный властями регистрации Правозащитный центр «Весна» , этот список постоянно обновляется и дополняется.





Правозащитики собирают информацию о лицах, задержанных с предъявлением обвинения в подготовке «массовых беспорядков» по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса.

Часть 3 статьи 293 УК «Массовые беспорядки»: Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности — Наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Сейчас в этом списке 17 человек:

Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 г. р. Афнагель Евгений (предположительно, статус выясняется) Барсток Сергей Петрович Грек Илья Геннадьевич, 1992 г. р. Гурин Юрий (в СИЗО КГБ) Данилов Виктор Дашкевич Дмитрий (в СИЗО КГБ) Дукшт Вячеслав Александрович, 1992 г. р. Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г. р. Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г. р. (В СИЗО КГБ) Комлик-Ямацин Андрей Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г. р. Левченко Артем (в СИЗО № 1) Максим С. Михальков Ян Николаевич Пашкевич Тимур Стрибульской Сергей (предположительно, статус выясняется)

21 марта Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

Отметим, что задержания начались вечером 21 марта.