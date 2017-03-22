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Правозащитники: за 2 дня по обвинению в подготовке массовых беспорядков задержаны 17 человек
23.03.2017 01:17 — Новости Экономики | Tut.by
За 21−22 марта в Беларуси задержаны 17 человек. Как сообщает лишенный властями регистрации
Правозащитики собирают информацию о лицах, задержанных с предъявлением обвинения в подготовке «массовых беспорядков» по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса.
Сейчас в этом списке 17 человек:
21 марта Александр Лукашенко
«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».
Отметим, что задержания начались вечером 21 марта.
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