Польша озабочена арестами независимых журналистов и активистов и призывает белорусские власти соблюдать права человека. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Польши.

Польское ведомство напоминает, что отношения между нашими странами за последнее время значительно улучшились: возрождается политический диалог, Беларусь посетили с визитом польские дипломаты.

Указывая на задержания активистов и журналистов, Польша призывает Беларусь соблюдать гражданские права и свободы.

«Напоминаем, что Евросоюз принял решение приостановить санкции в связи с позитивными сигналами из Минска. Мы надеемся, что Беларусь удержит выбранный в прошлом году курс на диалог», — говорится в заявлении.