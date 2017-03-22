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МИД Польши: призываем Беларусь соблюдать права человека

23.03.2017 00:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Польша озабочена арестами независимых журналистов и активистов и призывает белорусские власти соблюдать права человека. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Польши.

Польское ведомство напоминает, что отношения между нашими странами за последнее время значительно улучшились: возрождается политический диалог, Беларусь посетили с визитом польские дипломаты.

Указывая на задержания активистов и журналистов, Польша призывает Беларусь соблюдать гражданские права и свободы.

«Напоминаем, что Евросоюз принял решение приостановить санкции в связи с позитивными сигналами из Минска. Мы надеемся, что Беларусь удержит выбранный в прошлом году курс на диалог», — говорится в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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"Напоминаем, что Евросоюз принял решение приостановить санкции в связи с позитивными сигналами из Минска. Мы надеемся, что Беларусь удержит выбранный в прошлом...

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