Заявителей двух митингов 25 марта в Витебске — руководителя городской организации Партии БНФ Константина Смоликова и активиста КХП БНФ Яна Державцева — вызывали в горисполком. Там 22 марта они получили официальное предупреждение об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий, сообщает «Радыё Свабода».



Несанкционированный «Марш нетунеядцев» в Витебске 26 февраля. Фото: Игорь Матвеев

Встречи были назначены на разное время, однако Смоликов и Державцев отправились на беседу вместе. Во время разговора с заместителем председателя горисполкома Петром Подгурским в кабинете присутствовали представители милиции и прокуратуры.

— Кроме нас, были приглашены заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД облисполкома Игорь Скаринович и старший помощник прокурора Витебска Татьяна Опалева. Петр Подгурский спросил, получили ли мы письма о том, что акции, на которые просили разрешения, запрещены. Чтобы, мол, потом на суде не говорили, что об этом не знали. Мы подтвердили, что письма получили. Тогда нам напомнили об административной ответственности по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и предусмотренных наказаниях за организацию несанкционированных акций, — рассказал Константин Смоликов.

Никаких бумаг Смоликов и Державцев не подписывали, разговор был устный.

Ранее активист КХП БНФ Ян Державцев подавал заявку на митинг. Акцию запретила администрация Железнодорожного района. Представитель Партии БНФ Константин Смоликов и активист движения «За Свабоду» Леонид Горовой в День Воли хотели провести митинг и шествие. Но Горовой через несколько дней после подачи заявки отозвал свою подпись и отказался быть организатором акции. Запрет от горисполкома получил только Константин Смоликов.

Практика вызывать заявителей накануне запрещенных акций существовала в Витебске и раньше. Однако их приглашали в милицию или прокуратуру, в горисполком с целью предупредить об административной ответственности до сих пор не вызвали.

В решении горисполкома № 881, принятом в 2009 году и регламентирующем массовые мероприятия, говорится о том, что к заявке на акцию нужно приложить предварительно заключенные договоры на обслуживание мероприятия с поликлиникой, ЖКХ и милицией. Однако эти службы такие договоры с организаторами уличных акций не составляют. В Витебске уже 8 лет не было ни одной санкционированной акции по инициативе демократических активистов.

Неделю назад витебские власти напомнили, какие конкретно места в городе определены для проведения массовых акций. Они перечислены на сайте горисполкома. Это три парка на окраинах — Мазурино, имени 30-летия ВЛКСМ и парк культуры и отдыха железнодорожников.

Что касается других городов страны, то там ситуация следующая. В Минске власти просрочили ответ организаторам Дня Воли: чиновники дважды отменяли с ними встречу. По закону городские власти должны были определиться с заявкой на проведение акции еще 20 числа. В Бресте местные чиновники разрешили акцию. В этот же день местные власти приглашают горожан на встречу с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. В Гродно пройдет пикет без шествия.