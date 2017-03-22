﻿ В Витебске запретили две акции на День Воли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Витебске запретили две акции на День Воли

23.03.2017 09:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заявителей двух митингов 25 марта в Витебске — руководителя городской организации Партии БНФ Константина Смоликова и активиста КХП БНФ Яна Державцева — вызывали в горисполком. Там 22 марта они получили официальное предупреждение об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий, сообщает «Радыё Свабода».


Несанкционированный «Марш нетунеядцев» в Витебске 26 февраля. Фото: Игорь Матвеев

Встречи были назначены на разное время, однако Смоликов и Державцев отправились на беседу вместе. Во время разговора с заместителем председателя горисполкома Петром Подгурским в кабинете присутствовали представители милиции и прокуратуры.

— Кроме нас, были приглашены заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД облисполкома Игорь Скаринович и старший помощник прокурора Витебска Татьяна Опалева. Петр Подгурский спросил, получили ли мы письма о том, что акции, на которые просили разрешения, запрещены. Чтобы, мол, потом на суде не говорили, что об этом не знали. Мы подтвердили, что письма получили. Тогда нам напомнили об административной ответственности по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и предусмотренных наказаниях за организацию несанкционированных акций, — рассказал Константин Смоликов.

Никаких бумаг Смоликов и Державцев не подписывали, разговор был устный.

Ранее активист КХП БНФ Ян Державцев подавал заявку на митинг. Акцию запретила администрация Железнодорожного района. Представитель Партии БНФ Константин Смоликов и активист движения «За Свабоду» Леонид Горовой в День Воли хотели провести митинг и шествие. Но Горовой через несколько дней после подачи заявки отозвал свою подпись и отказался быть организатором акции. Запрет от горисполкома получил только Константин Смоликов.

Практика вызывать заявителей накануне запрещенных акций существовала в Витебске и раньше. Однако их приглашали в милицию или прокуратуру, в горисполком с целью предупредить об административной ответственности до сих пор не вызвали.

В решении горисполкома № 881, принятом в 2009 году и регламентирующем массовые мероприятия, говорится о том, что к заявке на акцию нужно приложить предварительно заключенные договоры на обслуживание мероприятия с поликлиникой, ЖКХ и милицией. Однако эти службы такие договоры с организаторами уличных акций не составляют. В Витебске уже 8 лет не было ни одной санкционированной акции по инициативе демократических активистов.

Неделю назад витебские власти напомнили, какие конкретно места в городе определены для проведения массовых акций. Они перечислены на сайте горисполкома. Это три парка на окраинах — Мазурино, имени 30-летия ВЛКСМ и парк культуры и отдыха железнодорожников.

Что касается других городов страны, то там ситуация следующая. В Минске власти просрочили ответ организаторам Дня Воли: чиновники дважды отменяли с ними встречу. По закону городские власти должны были определиться с заявкой на проведение акции еще 20 числа. В Бресте местные чиновники разрешили акцию. В этот же день местные власти приглашают горожан на встречу с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. В Гродно пройдет пикет без шествия.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практика вызывать заявителей накануне запрещенных акций существовала в Витебске и раньше. Однако их приглашали в милицию или прокуратуру, в горисполком с целью...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правозащитники: за 2 дня по обвинению в подготовке массовых беспорядков задержаны 17 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика