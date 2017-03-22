Первый танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в украинский порт Одессы.

Как рассказал заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб, объем танкера 80 тыс. тонн, он уже разгружен, передает БелТА .

Ожидается, что первая партия нефти поступит на Мозырский НПЗ на этой неделе.

Напомним, что на фоне ухудшения отношений с Россией и недопоставок российской нефти Беларусь решила найти нефть в Иране.

Правда, экономисты все еще скептически оценивают перспективы такого проекта. Но существует вероятность, что политика в этом вопросе перевесит экономику.

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.