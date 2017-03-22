|
Первая партия иранской нефти прибудет в Беларусь на этой неделе
23.03.2017 10:05 — Новости Экономики | БДГ
Первый танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в украинский порт Одессы.
Как рассказал заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб, объем танкера 80 тыс. тонн, он уже разгружен, передает
Ожидается, что первая партия нефти поступит на Мозырский НПЗ на этой неделе.
Напомним, что на фоне ухудшения отношений с Россией и недопоставок российской нефти Беларусь
Правда, экономисты все еще
Отношения Беларуси и России на почве нерешенных
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в украинский порт Одессы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии