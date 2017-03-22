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Первая партия иранской нефти прибудет в Беларусь на этой неделе

23.03.2017 10:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Первый танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в украинский порт Одессы.

Как рассказал заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб, объем танкера 80 тыс. тонн, он уже разгружен, передает БелТА.

Ожидается, что первая партия нефти поступит на Мозырский НПЗ на этой неделе.

Напомним, что на фоне ухудшения отношений с Россией и недопоставок российской нефти Беларусь решила найти нефть в Иране.

Правда, экономисты все еще скептически оценивают перспективы такого проекта. Но существует вероятность, что политика в этом вопросе перевесит экономику.

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились. Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко отметил 21 марта, что хотел бы «чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа». 

 
 
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Первый танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в украинский порт Одессы.

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