Беларусь готова делать шаги в вопросах демократии и соблюдения прав человека, но этот процесс должен быть постепенным. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Владимир Андрейченко, встречаясь с докладчиком по Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони.



Владимир Андрейченко

«Если говорить о демократии и правах человека, то не могу сказать, что у нас все идеально в этих вопросах, как и в других государствах. Беларусь — молодое государство, которое создает свое законодательство. Невозможно сразу перепрыгнуть через несколько этапов и оказаться в счастливом демократическом будущем», — отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.

Андрейченко сообщил, что правительством республики принят «план в области прав человека в соответствии с рекомендациями Совета по правам человека ООН». Глава Палаты представителей констатировал, что «в последнее время отмечаются конструктивные шаги со стороны Беларуси и Совета Европы навстречу друг другу». Спикер подтвердил заинтересованность Минска в развитии взаимодействия с Советом Европы «с целью изучения передового европейского опыта, сближения нашего законодательства со стандартами Европы». «Мы заинтересованы в многостороннем сотрудничестве с Советом Европы не только в области демократии, прав человека, но и в экономике, инвестициях, вопросах борьбы с коррупцией и торговлей людьми», — сказал Андрейченко.

Спикер парламента подчеркнул, что «Беларусь открыта к диалогу во всех сферах, в том числе по чувствительным вопросам, включая вопрос смертной казни». Андрейченко сообщил, что в белорусском парламенте продолжает работу специальная рабочая группа по проблематике смертной казни, планируются парламентские слушания по этой теме. «Мы должны готовить общество (к мораторию или отмене смертной казни — прим. редакции). Когда мы узнаем мнение людей, будет принято решение», — заявил глава Палаты представителей.

Представитель ПАСЕ отметил, что в отношениях с Белоруссией «за последние два с половиной года было создано больше, чем за предыдущие 10 лет». «Наши отношения должны строиться на доверии», — сказал Ригони. Он сообщил, что подготовка доклада политкомитета ПАСЕ по Белоруссии находится на завершающей стадии. «К апрельскому заседанию политкомитета будет сделан набросок нашего отчета, чтобы в конце июня на сессии (ПАСЕ — прим. редакции) окончательно одобрить документ», — отметил представитель ПАСЕ.