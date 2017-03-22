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В Минске задержали главу объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолия Шумченко

23.03.2017 10:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Утром 23 марта задержали главу объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченко. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Садят», — лаконично прокомментировал Шумченко свое положение.

Причины задержания неизвестны. Он находится в Московском РУВД столицы.

Напомним, в Беларуси за последние дни прошла массовая волна задержаний.

 
 
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