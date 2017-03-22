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В Минске задержали главу объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолия Шумченко
23.03.2017 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
Утром 23 марта задержали главу объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченко. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в
«Садят», — лаконично прокомментировал Шумченко свое положение.
Причины задержания неизвестны. Он находится в Московском РУВД столицы.
Напомним, в Беларуси за последние дни прошла массовая волна задержаний.
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Он находится в Московском РУВД.
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