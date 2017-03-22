Александр Лукашенко на встрече с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони заявил о необходимости продолжения диалога страны с евроструктурами, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Мы по всем вопросам, которые у вас вызывают беспокойство и у нас в Беларуси, ведем диалог. На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело. В диалоге, я думаю, рождается истина. Со временем эта истина будет и в наших отношениях», — сказал Александр Лукашенко.

«Очень важно, что вы понимаете, в какой ситуации находится Беларусь сегодня и насколько сложно порой даже на принципах развитой демократии Европейского союза в Беларуси действовать. Все это не так просто», — отметил глава государства.

Президент обратил внимание, что Европа в условиях своей нынешней политической системы живет уже несколько веков. «А мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне. Надо понимать, что у каждого государства есть своя специфика, поэтому всякие вопросы политики, дипломатии, демократии надо все-таки преломлять через ту специфику, в которой находится то или иное государство, в том числе наше», — убежден руководитель государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Андреа Ригони за конструктивную позицию в отношении Беларуси и его стремление внести позитив в развитие взаимодействия Беларуси с европейскими структурами. «Таких политиков сегодня мало. Каждый преследует какие-то цели. Вы преследуете благородную цель. Вы способствуете сближению позиций даже самых антагонистических сил, — подчеркнул глава государства. — Несмотря на разногласия по определенным политическим вопросам, которые существуют между нами и Евросоюзом, все-таки вы старались придать нашим отношениям позитивную динамику. За это я вам благодарен».