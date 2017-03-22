Белорусское руководство высоко оценивает сотрудничество с Китаем, а еще выше – его потенциал. Китайское руководство предпочитает не говорить лишнего. Выгодны ли Беларуси отношения с Китаем и найдется ли место для нас в одном из самых масштабных проектов «Один пояс и один путь»? Об этом в среду рассуждали на площадке дискуссионно-аналитического сообщества «Либеральный клуб».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сотрудничество с Китаем – мем, исключительности в торговле нет

Если вспомнить директиву №5 от 31 августа 2015 года «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой», то мы с Поднебесной находимся в стадии стратегического партнерства. Но, как отметил профессор Белорусского государственного университета Вадим Елфимов, подобная формулировка уже стала мемом: «У нас с какой страной не подпиши договор – со всеми стратегическое сотрудничество».

Скептицизм профессора поддержал аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев. «Вообще выражение «стратегическое партнерство» не очень уместно, если говорить об отношениях с Китаем. Эта страна очень щепетильно относится к формулировкам. Китай предпочитал долгое время именовать наши отношения «стратегическим сотрудничеством», для них это имеет большое значение», - объяснил разницу Елисеев.

Беларусь и Китай, по мнению Елфимова, объединяет одна особенность – самостоятельный путь развития. В случае Поднебесной – это «социализм с китайской спецификой» Дэна Сяопина, а у нас – белорусская экономическая модель. Но оба государства, считает профессор, имеют прагматический подход к экономике и по всем государственным документам являются экспортопроизводящими странами. Впрочем, пока экономика Китая перегревалась от экспорта и наращивала внутреннее потребление, Беларусь скребла по сусекам, искала рынки сбыта и инвестиции в отощавшую экономику.

В настоящее время у Китая нет никакого особенного подхода к Беларуси в плане торговли. Елисеев в одном из своих исследований на основе сравнения с белорусскими странами-соседями выяснил, что никакой беспрецедентной динамики двухсторонней торговли нет. В пример аналитик привел товарооборот между Беларусью и Китаем в 2010-2011 годах, когда он вырос в 13,5 раз, но этот же показатель вырос у Литвы, Польши, Латвии и у других приграничных нам государств от 9 до 16 раз.

Эксперт «Либерального клуба» Александр Филиппов считает, что выйти на положительное сальдо в торговле с Китаем невозможно . Причиной этому является моноэкспортность со стороны Беларуси.

«Единственная товарная позиция, которая интересует Китай, - это калийные удобрения. Но в борьбе за выгодную для нас цену и объемы мы проигрываем. Все подписанные нами договоры учитывают только плюсы для Китая, - считает Филиппов. - Надо признать, торговля – это не то направление, о котором можно говорить, как о перспективном. Желательно лишь сохранять свои позиции как одного из привилегированных экспортеров калийных удобрений».

Второе значимое направление в сотрудничестве с Китаем – кредиты и инвестиции. Филиппов считает, что инвестиции со стороны восточного партнера не придут. На 1 января 2016 года общий объем прямых инвестиций от Китая составил менее 200 млн долларов, то есть 3,7% от общей доли инвестиций в Беларусь. Кредитов тоже не так много - около 500 млн долларов в год.

Без преимуществ, но с продовольствием – на Шелковый путь

Впрочем, остается надежда, что мы нужны Китаю как плацдарм для выхода на европейские рынки по проекту «Один пояс и один путь», и за счет этого сотрудничества белорусская экономика обретет второе дыхание. Но, по словам Елисеева, такие же планы есть у Польши, Украины и Литвы. И помимо выгодного географического положения у них есть либо членство в Евросоюзе, либо договор о свободной торговле.

«Китай интересуется нашим регионом, но не конкретно Беларусью. «Шелковый путь» – многовековая мечта Китая, которая была принята китайским руководством и проинтерпретирована под современную экономическую структуру, - объяснила доцент БГУ Роза Турарбекова. - В первую очередь, это инфраструктурный проект, но и здесь мы не должны сильно обольщаться. Потому что инвестиционный фонд проекта пока что включает лишь 10 млрд долларов – не очень большая цифра, если речь идет о целых 16 странах. Но Китай не собирается выступать в качестве единственного спонсора».

Однако Беларуси все же стоит бороться за место в новом «Шелковом пути», потому как это возможность заявить о себе не только Китаю, но и другим участникам проекта. По крайней мере, так считает представитель Республиканской конфедерации предпринимательства в КНР Георгий Барковский. Он также предполагает, что развитие транспортно-логистической инфраструктуры поможет в развитии отечественного экспорта. В частности, может поспособствовать увеличению конкурентоспособности продуктов питания, пользующихся признанием у китайских потребителей.

Также, по мнению Барковского, Беларусь имеет шансы стать важным логистическим узлом в цепи «Шелкового пути» за счет необходимости переставлять китайские вагоны с ширококолейных рельс на узкоколейные. «Шелковый путь это всего лишь инструмент, и вопрос заключается в том, насколько грамотно мы будем его использовать и будем ли использовать вообще», - поясняет эксперт. Правда, сейчас в Бресте ряд транспортно-логистических центров модернизируются за китайские деньги и с привлечением китайских инвесторов, соответственно, распоряжение этими объектами будет за китайской стороной. В таком случае, остается только возможно заполнять китайские вагоны.

«Китай экспортирует свою продукцию в Европу, а обратно у них идут пустые вагоны, - объяснял Барковский. - По данным за июль 2016 года, «обратка» в Китай была заполнена на 30%. Поэтому китайцы как на правительственном уровне, так и на уровне корпораций ищут возможности заполнить эту «обратку». И вот это позиционируется нами как возможность для Беларуси сделать свой вклад в экономический пояс Шелкового пути».

Если же не хватит мощностей обеспечить значительную часть китайской «обратки» продуктами, Барковский предлагает стать абсолютным логистическим центром, который будет заполнять эти вагоны товарами из Украины, Польши и России, и на этом зарабатывать. Но снова все упирается в неготовность белорусской инфраструктуры поддерживать такие объемы, а модернизирует ее опять же Китай.

Турарбекова при этом приводит в пример Латвию, которая уже смогла выиграть от проекта «Шелкового пути», добившись расположения на своей территории Секретариата логистического сотрудничества Центральной и Восточной Европы. Фактически они затянули к себе координацию всех проектов, которые будут осуществляться в рамках проекта «Один пояс и один путь».

Что касается индустриального парка «Великий камень», то, как и от сингапурского прототипа этого проекта, первые десять лет притока доходности и инвестиций ждать не стоит. Правда, Елисеев добавляет, что с учетом уровня отечественного менеджмента срок ожидания может затянуться.