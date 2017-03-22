В горисполком с заявлением обратились участники незарегистрированного движения «За отмену Декрета № 3». Они поставили городские власти в известность, что 25 марта в областном центре состоится так называемый «марш нетунеядцев». А также предложили руководству города организовать встречу для обсуждения экономических и социальных вопросов.





В письме было указано, что формат и место проведения мероприятия представители движения готовы обсуждать. Горисполком ответил, что готов провести совместное мероприятие.

Однако на площади Восстания, как предлагали заявители, оно состояться не может, так как там по выходным проходят ярмарки. Проведение двух массовых мероприятий в одном месте и в одно и то же время будет нецелесообразным. А на площади Ленина без перекрытия движения мероприятие может нести прямую угрозу безопасности людей.

— Мы готовы к диалогу, поэтому предложили вариант — собраться у ДК «Випра», — отметил заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук. — Мероприятие можно организовать как на открытой площадке перед входом в здание (вместимость почти пять тысяч человек), так и в актовом зале (более 400 мест). Это не на окраине города, а в непосредственной близости от центральной городской улицы.

Спустя сутки от незарегистрированного движения пришел ответ, где сообщалось, что предложение властей их не устраивает и менять заявленный формат они не намерены.

Вместе с тем горисполком готов вести диалог с гражданами только на площадке возле ДК «Випра». Городские власти акцентировали внимание на том, что проведение «марша нетунеядцев» на площади Восстания, улице Советской и площади Ленина будет считаться несанкционированным, нарушающим действующее законодательство, за что предусмотрена административная ответственность.