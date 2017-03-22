В 2016 году Беларусь провела стресс-тесты строящейся БелАЭС по европейской методике, с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и ENSREG (Европейская Группа Регуляторов Ядерной Безопасности) спецификациях. Как рассказал в интервью New Europe заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, в настоящее время национальный регулятор Госатомнадзор готовит Национальный отчет по стресс-тестам, который будет представлен общественности и Европейской комиссии.



Фото: Отдел информации и общественных связей БелАЭС

«Мы также своевременно подготовили отчет об оценке воздействия на окружающую среду в отношении Белорусской АЭС», — подчеркнул он.

«Мы не отказали никому в предоставлении информации или в посещении площадки строительства», — напомнил Михадюк, отметив, что «при рассмотрении вопроса о возможном экспорте электроэнергии с Белорусской АЭС на первом месте должна стоять экономическая целесообразность, а не политика».

По словам Михадюка, в Беларуси с момента принятия решения о строительстве собственной атомной электростанции уже прошло несколько миссий МАГАТЭ. Самой последней из них стала миссия МАГАТЭ по оценке площадки и дизайна АЭС с учетом внешних воздействий SEED (Site and External Events Design), которую Беларусь принимала 16−20 января 2017 года.

«Согласно предварительному заключению Агентства, площадка и проектные параметры станции соответствуют международным требованиям к устойчивости по отношению к опасным внешним воздействиям. Эксперты также отметили исчерпывающий характер существующей в стране системы мониторинга опасных внешних воздействий и эффективность выполненного Беларусью анализа потенциальных угроз. Соответствующие меры, согласно выводам миссии, были приняты Республикой и в отношении внешних вызовов в свете уроков, извлеченных из аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии», — заявил он.

Замминистра рассказал, что кроме миссии SEED до ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию будут проведены миссии по оценке аварийной готовности (EPREV) и по оценке государственной системы учета и контроля ядерных материалов (ISSAS). Кроме того, в ближайшее время планируется подготовиться к проведению миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и очередной миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR). Также ежегодно в рамках реализации программы технического сотрудничества МАГАТЭ будут проводиться 5−6 консультативных миссий МАГАТЭ.

Отвечая на вопрос о рынках сбыта электроэнергии с БелАЭС, Михадюк отметил, что основной целью строительства АЭС «является диверсификация видов топлива, используемых при производстве электроэнергии, а также снижение себестоимости электроэнергии, что повысит энергетическую безопасность страны и конкурентоспособность экономики».

Отвечая на вопрос о том, какие меры Беларусь планирует предпринять для того, чтобы убедить Литву, постоянно выражающую недоверие проекту, в безопасности станции, Михадюк подчеркнул, что «Беларусь, как никакая другая страна, заинтересована в безопасности и надежности белорусской атомной электростанции, поскольку является одной из стран, которая в большей степени пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС».

«Мы обязуемся обеспечить открытость и прозрачность процесса строительства, чтобы убедить все заинтересованные стороны в его безопасности и надежности», — заверил Михадюк.

Напомним, в Польше заявили, что не будут покупать энергию с БелАЭС, несмотря на предложения Минска . Ранее Литва, выступающая противником строительства БелАЭС, призвала соседние государства не покупать электроэнергию в Островце. Литовский министр энергетики Рокас Масюлис обратился к министрам Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии с предложением обсудить вопрос покупки электроэнергии у третьих стран, которые строят небезопасные АЭС.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.