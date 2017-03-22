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Суд над Статкевичем отложен "до надлежащего уведомления Статкевича о суде"

23.03.2017 11:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Ленинского района Минска отложил рассмотрение дела Николая Статкевич «до надлежащего уведомления Статкевича о суде». Как передает корреспондент TUT.BY, такое решение сегодня принял судья Дмитрий Астапенко.

Статкевича должны были судить по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за «Марш нетунеядцев», прошедший 17 февраля. В зал суда, где кроме свидетелей по делу, двух омоновцев, были представители американского посольства и журналисты, политик не явился. 

В том же суде в четверг должен был состояться суд над другим организатором Марша, Владимиром Некляевым. Он перенесен на завтра.

«Марш рассерженных белорусов», который Николай Статкевич и Владимир Некляев собрали 17 февраля в центре Минска, стал началом протестов по всей стране. Тогда около трех тысяч человек прошли от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам на площади Независимости. Главное, чего добивались участники акции, — отмена декрета № 3 о так называемом тунеядстве.

Несмотря на то что акция была несанкционированной: организаторы лишь уведомили власти о своем желании помитинговать — сразу обошлось без задержаний. Уже после марша активисты стали получать повестки в суд.

Массовые задержания на акциях протеста начались после 9 марта, когда президент на год приостановил сбор налога на тунеядство. Уже на следующий день в Молодечно арестовали лидеров оппозиции. Всего за последние дни осудили около сотни человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Статкевича должны были судить за "Марш нетунеядцев", прошедший 17 февраля.

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