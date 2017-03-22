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В Минске против политизации вопроса экспорта электроэнергии с БелАЭС

23.03.2017 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. В Министерстве энергетики Беларуси призывают не политизировать вопрос экспорта электроэнергии с Белорусской АЭС и вновь заявляют о том, что республика обязуется сделать процесс строительства станции открытым и прозрачным.

В Минске против политизации вопроса экспорта электроэнергии с БелАЭС
© Sputnik/ Василий Семашко
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Ранее ряд стран ЕС заявил о том, что не будет закупать электроэнергию с БелАЭС после ее ввода в эксплуатацию, так как считает эту электроэнергию "экологически грязной". В ответ на последние заявления в Минэнерго отметили, что Беларусь строит станцию, прежде всего, для собственных нужд. В то же время раньше представители ведомства отмечали большой экспортный потенциал атомной электроэнергии.

"При рассмотрении вопроса о возможном экспорте электроэнергии с Белорусской АЭС на первом месте должна стоять экономическая целесообразность, а не политика. Мы со своей стороны готовы сотрудничать в вопросах поставки электроэнергии из Беларуси в соседние государства", — заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк в интервью изданию New Europe.

Отвечая на вопрос о том, какие действия намерен предпринять Минск для того, чтобы убедить Литву в безопасности станции, Михадюк подчеркнул, что "Беларусь, как никакая другая страна, заинтересована в безопасности и надежности белорусской атомной электростанции, поскольку является одной из стран, которая в большей степени пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС". По его словам, использовать ядерную энергию можно "только при условии обеспечения высокого уровня безопасности на всех стадиях жизненного цикла АЭС".

"Мы обязуемся обеспечить открытость и прозрачность процесса строительства, чтобы убедить все заинтересованные стороны в его безопасности и надежности. Мы не отказали никому в предоставлении информации или в посещении площадки строительства", — сказал Михадюк. 

В настоящее время Беларусь готовит национальный отчет по стресс-тестам, который будет представлен общественности и Европейской комиссии. Михадюк также напомнил, что в январе 2017 года Беларусь принимала seed-миссию МАГАТЭ.

"Согласно предварительному заключению Агентства, площадка и проектные параметры станции соответствуют международным требованиям к устойчивости по отношению к опасным внешним воздействиям. Эксперты также отметили исчерпывающий характер существующей в стране системы мониторинга опасных внешних воздействий и эффективность выполненного Беларусью анализа потенциальных угроз. Соответствующие меры, согласно выводам миссии, были приняты республикой и в отношении внешних вызовов в свете уроков, извлеченных из аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии", — заявил он. 

По словам Михадюка, кроме этой миссии до ввода БелАЭС в эксплуатацию республика примет еще ряд миссий МАГАТЭ, а также ежегодно в рамках реализации программы технического сотрудничества МАГАТЭ будут проводиться 5-6 консультативных миссий Агентства.   

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь обязуется обеспечить открытость и прозрачность процесса строительства станции, чтобы убедить всех в ее безопасности, заявляют в Минэнерго.

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