Фонд «Брестоблимущество» выставил в текущем году на аукционные торги около 200 лотов неиспользуемых объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном территориальном фонде государственного имущества.

По большинству выставленных на торги объектов недвижимости начальная цена снижена на 50% — 80%. Среди наиболее значимых объектов, впервые выставленных на торги, в фонде отметили комплекс капитальных строений и сооружений в деревне Гончары Ляховичского района общей площадью более 4,7 тыс. кв. м, здание экологического центра в Белозерске, комплекс зданий участковой больницы в агрогородке Бытень Ивацевичского района.

Всего с начала года на проведенных фондом «Брестоблимущество» аукционах продано 27 объектов неиспользуемого государственного имущества на общую сумму свыше Br688,7 тыс.

Наибольшее число участников собрал аукцион по трем лотам республиканской собственности в городе Барановичи, выставленных на торги по начальной цене, равной одной базовой величине (1 БВ составляет Br23). Это здания склада и заправочной по ул. Хлебной и гаража по ул. Фроленкова. Проданы они были соответственно в 213, 817 и 1078 раз дороже стартовой цены — за Br4,9 тыс., Br18,8 тыс. и Br24,8 тыс. Общая сумма поступлений в доход республиканского бюджета от продажи этих объектов составит Br48,5 тыс.

Новые собственники также появились у овощехранилища в Лунинецком районе, которое продано за Br70 тыс., библиотеки-клуба в деревне Каменица-Жировецкая Брестского района (Br32 тыс.), здания столовой в Кобринском районе. Значительное пополнение доходов местных бюджетов ожидается от продажи комплексного приемного пункта в городе Высокое, туристической базы в деревне Николаево и здания мельницы в Каменецком районе. В Столине проданы два неиспользуемых административных здания — за Br84 тыс. и Br198 тыс. Причем по второму лоту цена в процессе торгов возросла в 2 раза.