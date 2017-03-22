В Беларуси отмечается тенденция к сокращению игорного бизнес. Главная причина этого - ухудшение экономической ситуации в стране.

«Игорный бизнес – это ведь сфера досуга, развлечений, и у населения на это должны быть свободные денежные средства», - рассказала начальник Главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров Министерства по налогам и сборам Беларуси Лариса Шибко.

Также, по ее словам, снижению объемов игорного бизнеса способствовал рост прозрачности осуществления этой деятельности в стране, передает «Ежедневник» .

В целом, отметила Лариса Шибко, в 2016 году с выигрышей в игорных заведениях Беларуси было заплачено 31,9 млн рублей подоходного налога, еще 45,4 млн рублей налога уплатил игорный бизнес.

Сейчас МНС изучает возможность легализации в Беларуси азартных игр онлайн. Правда, заявляют в ведомстве, это может открыть неконтролируемый доступ к игровой фортуне несовершеннолетним, а также привести к попыткам легализации преступных доходов при осуществлении данной деятельности.

Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2017 года составили 95,5% к уровню января 2016 года. За 2016 год доходы граждан Беларуси упали на 7,3% .