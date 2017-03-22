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Задержан бывший зампред движения "За свабоду!" Алесь Логвинец с сыном
23.03.2017 13:20 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня сотрудники милиции в штатском задержали бывшего зампредседателя движения «За свабоду!» Алеся Логвинца и его сына Антона. Об этом у себя Facebook сообщил блогер Игорь Лосик.
— Нас з бацькам затрымалі, мяне крыху адвезлі і з рэчамі таты адпусцілі, — уточнил Антон Логвинец.
По его словам, сотрудники в штатском избивали Алеся Логвинца.
(Будет дополнено.)
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"Нас з бацькам затрымалі, мяне крыху адвезлі і з рэчамі таты адпусцілі", - уточнил сын активиста Антон Логвинец.
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