Сегодня сотрудники милиции в штатском задержали бывшего зампредседателя движения «За свабоду!» Алеся Логвинца и его сына Антона. Об этом у себя Facebook сообщил блогер Игорь Лосик.



Алесь Логвинец. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Нас з бацькам затрымалі, мяне крыху адвезлі і з рэчамі таты адпусцілі, — уточнил Антон Логвинец.

По его словам, сотрудники в штатском избивали Алеся Логвинца.

(Будет дополнено.)



Задержание Алеся Логвинца. Фото свидетелей