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Задержан бывший зампред движения "За свабоду!" Алесь Логвинец с сыном

23.03.2017 13:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня сотрудники милиции в штатском задержали бывшего зампредседателя движения «За свабоду!» Алеся Логвинца и его сына Антона. Об этом у себя Facebook сообщил блогер Игорь Лосик.


Алесь Логвинец. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Нас з бацькам затрымалі, мяне крыху адвезлі і з рэчамі таты адпусцілі, — уточнил Антон Логвинец.

По его словам, сотрудники в штатском избивали Алеся Логвинца.

(Будет дополнено.)


Задержание Алеся Логвинца. Фото свидетелей
 
 
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"Нас з бацькам затрымалі, мяне крыху адвезлі і з рэчамі таты адпусцілі", - уточнил сын активиста Антон Логвинец.

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