МТС стал первым оператором связи в Беларуси, который предложил абонентам сервис, позволяющий использовать для оплаты одновременно баланс телефона и средства на карте.

В 2016 году мобильный оператор МТС запустил сервис «МТС Деньги», который представляет собой многофункциональный платежный инструмент.

С 2017 года в нем появился функционал оплаты с помощью банковской карты через провайдера электронных платежей Assist Belarus.

Сервис «МТС Деньги» включает веб-сайт https://dengi.mts.by , мобильное приложение (для Android и iOS) и USSD-витрину. Оплачивая через перечисленные каналы, при нехватке средств на балансе телефона абонент может использовать денежные средства с карты, что стало возможным благодаря интеграции с Assist.

Списание с банковской карты происходит после подтверждения со стороны абонента. Ввод карточных данных, необходимых для оплаты, требуется только один раз, в последующем для совершения платежа достаточно нажатия одной кнопки.

С помощью сервиса «МТС Деньги» покупатели онлайн-магазинов и пользователи различных сервисов теперь могут быстро и удобно оплачивать услуги ЕРИП («АИС Расчет»). Представители компании отмечают, что «МТС Деньги» уже успели завоевать свою аудиторию, а с появлением возможности использования в сервисе банковской карты ожидается еще больший интерес к таким платежам.

Сервис доступен абонентам оператора — физическим лицам. Действуют ограничения по остаткам на счете после проведения операции: не менее 0,3 руб для абонентов с авансовым методом расчетов, для абонентов с кредитным методом расчетов достаточно нулевого или положительного баланса.

«Мы рады предлагать инновационные решения, которые развивают рынок в целом. Наши абоненты первыми в Беларуси могут попробовать «совмещённые» платежи, используя для оплаты услуг ЕРИП два ресурса – баланс мобильного телефона и средства на банковской карточке. Данный функционал доступен в рамках сервиса «МТС Деньги» и на сегодняшний день уникален», - комментирует событие начальник управления бизнес-анализа и развития СООО «Мобильные ТелеСистемы» Елена Терещенко.

«Упрощение инструментов оплат — общемировой тренд. Банковские карты не теряют актуальности, но теперь их данные могут быть один раз введены пользователем при использовании сервиса, чтобы впоследствии платежи совершались в одно нажатие. Возможность оплачивать услуги связи, штрафы, товары и многие другие услуги с помощью единого платежного инструмента становится все более востребованной в электронной коммерции», - поделился своими мыслями директор Assist Belarus Вячеслав Сенин.

Провайдер электронных платежей Assist Belarus и оператор связи МТС сотрудничают уже более трех лет. Компании вместе реализовали ряд онлайн-услуг: пополнение абонентами баланса телефона, оплату интернет-услуг, оплату товаров в интернет-магазине shop.mts.by, погашение рассрочки.

К середине марта 2017 г. с помощью «МТС Деньги» можно оплатить услуги компаний Белтелеком, Атлант Телеком, itv.by, а также коммунальные платежи, услуги игровых сервисов, товары интернет-магазинов, услуги сайтов объявлений, ставки, ж/д и билеты на мероприятия, лотереи, образовательные курсы, медицинские, туристические и информационные услуги и т.д.