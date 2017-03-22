Площадь трехэтажного делового центра европейского уровня на проспекте Космонавтов составит 7,2 тысячи квадратных метров. В нем расположатся гродненский филиал биржи, а также офисные помещения, выставочные и торговые залы, сообщает «Гродненская правда».





Проектом предусмотрена свободная планировка помещений, что дает возможность использовать их по усмотрению потенциальных инвесторов.

Первые торги на Белорусской универсальной товарной бирже состоялись в июне 2005 года. К тому времени на ней были аккредитованы всего 15 организаций. В настоящее время ее клиентская база составляет свыше 16 тысяч участников, при этом более 3700 из них представлены компаниями из 56 стран мира.