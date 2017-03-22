Власть не намерена заниматься «репрессиями». Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, отвечая на вопросы журналистов о реакции белорусской стороны на заявления европейских представителей по поводу задержаний в Беларуси участников акций протеста.

«Мы обратили внимание на упомянутое заявление. Это точка зрения наших партнеров, мы уважаем их подходы и принимаем к сведению их позицию. Мы выступаем за тесное взаимодействие и диалог с ЕС по всем вопросам, включая тематику прав человека. Но некоторым внешним и внутренним силам такой диалог не по душе, и предпринимаются попытки ему помешать. В том числе путем искусственного нагнетания ситуации», ответил Мирончик.

Он также подчеркнул, что «власть не намерена заниматься „репрессиями“, но реакция будет».

«Реакция будет спокойной, но адекватной. Закон есть закон, он должен соблюдаться. Стабильность в стране и безопасность граждан — приоритетные задачи для властей в любом государстве, и Беларусь здесь не исключение», — отметил представитель МИД.

С 17 февраля в разных городах Беларуси практически каждую неделю проходят акции против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». По данным правозащитников, с начала марта за участие в мирных протестах задержано более 260 человек, в том числе журналисты.

Напомним, в последние дни по Беларуси прошла массовая волна задержаний. Озабоченность по этому поводу неоднократно высказывали представители ЕС .