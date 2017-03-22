В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компактный и мощный экскаватор Cat 325F Компактные строительные машины с минимальным радиусом поворота задней части отлично подходят для работы в стесненных условиях. Мало какой производитель имеет...

Компактные строительные машины с минимальным радиусом поворота задней части отлично подходят для работы в стесненных условиях. Мало какой производитель имеет более широкий диапазон компактных экскаваторов, чем Caterpillar. Почти вверху этого списка находится Cat 325F, мощная машина, способная решать самые сложные задачи. Недавно подрядная компания United Contractors Midwest задействовала 25-тонную модель при реализации проекта ливневой канализации протяженностью шесть миль, который был частью более крупного проекта расширения дороги, разработанного для борьбы с пробками в Спрингфилде, штат Иллинойс. Иметь такую машину, как эта, нужных мощности и размера, означает, что мы можем использовать данный экскаватор в большем количестве мест, и использовать его чаще, говорит оператор United Contractors Midwest Дэвид Смит. Эта машина хорошо чувствует себя под проводами, легко лавируя между телефонных столбов и трансформаторных будок, она значительно облегчает работу.При радиусах поворота передней части 2,34 метра и задней части 1,72 метра машина может копать, поворачиваться и сбрасывать грунт в рабочем пространстве 4,06 метра. При повороте на 90 градусов и при боковой работе всего 135 миллиметров противовеса выходит за пределы ширины колеи, что позволяет самосвалам становиться ближе к экскаватору. В отличие от машины стандартного радиуса стрела 325F расположена в центре машины. Это не только уменьшает радиус поворота передней части, но также увеличивает подъемную силу благодаря большей устойчивости.В отличие от конкурирующих компактных машин 325F обладает полной системой защиты от опрокидывания ROPS. Низкий уровень шума, высокая видимость, удобный доступ к выключателям и элементам управления, а также полностью регулируемое сиденье делают экскаватор комфортным для операторов, которым удобно работать на нем в течение всего дня.Кабина 325-й машины лучше, чем у любого конкурента, если говорить об экскаваторах, в которых я сидел, говорит Смит. Когда вы управляете машиной весь день, в конце дня у вас обычно такое ощущение, что вас избили. Когда же вы управляете чем-то удобным, это легкий день. Вы еще дома можете что-нибудь поделать. Если вам нужна хорошая, удобная рабочая машина, я бы посоветовал купить эту.www.cat.com