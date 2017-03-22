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Беларусь и Всемирный банк договорились о совместном проекте в сфере ЖКХ

23.03.2017 17:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Беларусь и Всемирный банк достигли договоренности о начале совместной подготовки проекта в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там пояснили, что об этом шла речь на встрече вице-премьера Анатолия Калинина с главой представительства ВБ в Беларуси Ян Чул Кимом. На встрече обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с банком в сферах жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

"Достигнута договоренность о начале совместной подготовки комплексного проекта в секторе ЖКХ, включающего компоненты в сфере обращения с отходами, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и других", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что ВБ рассчитывает привлечь к реализации такого проекта на условиях софинансирования кредитно-финансовые организации Евросоюза, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

В ходе встречи Калинин заметил, что Беларусь выполнила все обязательства перед банком в 2016 году по реализации проектов в сфере ЖКХ. В декабре 2016 года было завершено освоение средств основного займа по проекту "Развитие систем водоснабжения и водоотведения", за время его реализации введено в эксплуатацию 22 объекта водоснабжения и водоотведения. В июне 2017 года завершится еще один проект ВБ, в рамках которого в Гродно будет построен завод по механической сортировке мусора. Такой же завод, но уже за счет внутренних инвестиций, будет построено в 2017-2018 годах в Витебске, сказал Калинин.

В ходе встречи также обсуждались вопросы освоения средств дополнительного займа ВБ по проекту в водном секторе. В этот проект планируется включить около 30 новых объектов водоснабжения и водоотведения.

Калинин также выразил уверенность, что еще один проект Беларуси и ВБ — модернизация автодороги М-6 Минск-Гродно — будет закончен раньше намеченных сроков.

"Правительством поставлена задача — завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию все три участка этой дороги в 2018 году", — отметил вице-премьер.

Также на встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия по предлагаемым белорусской стороной новым инфраструктурным проектам (реконструкция М-7 Минск-Ошмяны, ремонт дорожного покрытия на выходах из Минска в направлении Гродно и Гомеля, М-10 Гомель-Кобрин на условиях государственно-частного партнерства), а также возможность совместного участия Всемирного банка и Европейских финансовых институтов в реализации трансграничных проектов, инициируемых Беларусью совместно со странами-соседями.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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