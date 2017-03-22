В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курс на индивидуализацию. Тенденции развития отрасли ПВХ-окон Последние четыре года российская оконная отрасль находится в сложном состоянии, переживая потери значительной доли игроков, структурные и нормативные изменения....

Последние четыре года российская оконная отрасль находится в сложном состоянии, переживая потери значительной доли игроков, структурные и нормативные изменения. Цифры говорят, что в 2016 году рынок сократился на 16 процентов, а в наступившем 2017 году ожидаются пяти-десятипроцентные потери. Но какие качественные перемены произойдут в отрасли и на что ориентироваться оконным компаниям, чтобы удержать и улучшить свои позиции? Об этом рассказывает Лев Минуллин, руководитель отдела продаж департамента поливинилхлоридных систем и фурнитуры компании Schüco. На вопрос, какие тенденции играли ключевую роль в оконной отрасли в 2016 году, Лев Минуллин ответил следующим образом. Таких тенденций две. Первая, это удешевление конечного продукта в ущерб потребительским свойствам и качеству.Так, сейчас в разы увеличилась доля ПВХ-систем с монтажной глубиной 60 миллиметров. Причем это, можно сказать, вторая волна. Если изначально профили шириной 60 миллиметров производились для России по европейским стандартам, а позже появлялись их отечественные адаптированные аналоги, то теперь появляются еще более дешевые копии аналогов. И, разумеется, о соблюдении европейских норм говорить уже не приходится.Вторым устойчивым трендом является консолидация игроков отрасли. С начала кризиса закрылось около 70 процентов малых и крупных предприятий. Те же, кто остался и более-менее комфортно себя чувствует в новых условиях, наращивают объемы и мощности. Но при этом происходит переоценка возможностей роста и потенциала рынка. Заводы пытаются загрузить имеющиеся мощности увеличением объемов продаж. При этом зачастую единственным выходом является ценовой демпинг. Без учета необходимости повышения эффективности.Что именно требует пересмотра в отношениях с потребителем?Портфель услуг и сама концепция окна. Сейчас массовый рынок ПВХ-окон почти полностью исчерпывается самыми дешевыми предложениями. Часть их нацелена на удовлетворение оставшегося спроса на замену старых деревянных конструкций, их доля составляет 15-20 процентов, а часть на массовую, наиболее доступную по цене застройку, в которой используются оконные системы с низким требованием к качеству.А вот сегмент средний плюс, то есть дорогие предложения для требовательных покупателей, на массовом рынке практически отсутствует. Хотя именно он и будет в ближайшем будущем определять новый оконный рынок. Например, сейчас появился достаточно устойчивый тренд на замену пластика на пластик. И если потребитель уже был хорошо знаком с ПВХ-окнами, выбирая вновь, он хочет получить окно с какими-нибудь дополнительными функциональными особенностями. Потребителю интересна не просто ограждающая конструкция, но окно, отвечающее его индивидуальным вкусам и требованиям.Какие средства индивидуализации может предложить рынок и, в частности, Schüco?На рынке их очень много. Это могут быть как средства декора? например, цветной или имитирующий дерево профиль, фигурный штапик, так и функциональные решения вроде автоматики или функциональных стеклопакетов. Для Schüco окно, это традиционно именно инженерная система, поэтому все разработки компании нацелены на расширение возможностей конструкции. К примеру, наша новая фурнитура VarioTec Air позволяет совместить функцию микропроветривания и взломоустойчивости.Новая техника параллельного отодвигания створки на 6 миллиметров обеспечивает равномерную вентиляцию, сохраняя при этом свойства закрытого окна с точки зрения безопасности. Из области декора в пример можно привести технологию изготовления цветных ПВХ-профилей, Schüco AutomotiveFinish. В ней применяются методы из автомобильной промышленности, которые придают материалу металлический блеск и устойчивость к выцветанию.Сколько, по-Вашему, продлится эта тенденция к индивидуализации окон?Она совсем свежая, поэтому будет развиваться не менее пяти лет. Причем со временем из дорогого сегмента она перейдет и в средний. Здесь интерес к сложным продуктам высокого качества тоже высок. Но пока не может быть удовлетворен.Как это повлияет, или уже влияет, на оконный рынок в целом?Я думаю, кардинально. За 2017-2018 годы сильно изменится состав игроков отрасли. Кто-то уйдет совсем, кто-то займет чужое место, кто-то останется на своем и вырастет. Но актуальный тренд заставит все компании больше внимания уделять сервису, качеству монтажа и дополнительным ценностям продукта.Те, кто пойдет по этому направлению, и будут формировать новый рынок, который окончательно устоится году к 2020. За это время, скорее всего, уже сформируется пул игроков, продуктовый и бренд-портфель которых будет состоять из предложений от эконома до премиума. Их станет большинство. А компаний, которые будут работать только в дешевом сегменте, останутся единицы.А как Schüco в новых условиях обеспечит себе стабильность?В отношениях с производителями мы не требуем монобрендовой переработки. Наша линейка и репутация позволяют сформировать то самое предложение в сегменте средний плюс, которого часто недостает сейчас. За счет того, что мы разрабатываем и производим не просто профиль, но оконную систему в целом.И все наши продукты соответствуют европейским стандартам. Практически любая компания, работающая в масс-маркете, может быстро и почти без затрат дополнить свой продуктовый портфель дорогим сегментом. Это логичный шаг с точки зрения развития бизнеса для большинства игроков.www.schueco.com