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Первая в Минской области стартап-школа открылась в Копыле
23.03.2017 19:26 — Новости Экономики | Tut.by
На базе Копыльского государственного колледжа открыта первая в Минской области стартап-школа. Такая информация размещена на сайте Миноблисполкома.
Бизнес-компания действует по 8 направлениям — от пошива одежды до разработки инновационных проектов. Уже несколько студентов запатентовали свои изобретения и создают конкуренцию крупным предпринимателям. Учащимся помогают мастера производственного обучения и преподаватели колледжа. На сайте стартап-школы зарегистрировано более 70 новичков.
Планируется, что аналогичный проект в этом году заработает и в Молодечно.
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Планируется, что аналогичный проект в этом году заработает и в Молодечно.
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