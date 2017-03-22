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Первая в Минской области стартап-школа открылась в Копыле

23.03.2017 19:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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На базе Копыльского государственного колледжа открыта первая в Минской области стартап-школа. Такая информация размещена на сайте Миноблисполкома.

Бизнес-компания действует по 8 направлениям — от пошива одежды до разработки инновационных проектов. Уже несколько студентов запатентовали свои изобретения и создают конкуренцию крупным предпринимателям. Учащимся помогают мастера производственного обучения и преподаватели колледжа. На сайте стартап-школы зарегистрировано более 70 новичков.

Планируется, что аналогичный проект в этом году заработает и в Молодечно.

 
 
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Планируется, что аналогичный проект в этом году заработает и в Молодечно.

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