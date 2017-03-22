По делу о массовых беспорядках задержано 26 человек. В основном, это активисты организации «Белый легион». Проведено 29 обысков. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственной безопасности.

Среди задержанных активистов «Белого легиона» профессиональные боевики.

КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст. 293 УК РБ). Задержаны активисты «Белого легиона» во главе с Мирославом Лозовским, а также «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек. Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона «Азов», «Тактической группы Беларусь», УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе.

Оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются, в том числе с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности.

«При этом в случае с „Белым легионом“ мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками возрастом от 25 до 43 лет», — отметили в КГБ.

Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов «Белого легиона» оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем. Планировалось также прибытие боевиков из Украины. Речь идет о последователях УНА-УНСО, с которыми «Белый легион» тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований. О поддержании членами «Белого легиона» контактов с указанной категорией и приверженности аналогичным взглядам свидетельствует изъятая во время обысков соответствующая атрибутика.

Кроме того, получены данные о возможном участии в акциях экстремистски настроенных групп молодежи из числа иностранных граждан в целях поддержки организаторов протестного мероприятия в Беларуси.

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