Лидера «Моладзі БНФ» Юрия Лукашевича отчислили с исторического факультета БГУ. Об этом ему накануне сообщили в деканате — за неделю первокурснику сделали сразу два письменных выговора. Официальных документов от университета активист еще не получал, но уже обжаловал решение в ректорате.



Юрий Лукашевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Лукашевича, руководство факультета обратило на него внимание в начале февраля. Как раз в этот момент он начал активно выступать в СМИ, рассказывать о деятельность «Моладзі БНФ» и комментировать противостояние защитников Куропат со строителями бизнес-центра на улице Мирошниченко.

Интересно, что до того как перейти на сторону оппозиции, Юрий Лукашевич был активистом БРСМ.

— У прыватных размовах намесніца дэкана заўсёды казала мне пра тое, што я атрымліваю гранты на сваю дзейнасць. І яшчэ пыталася, хто я такі, каб раздаваць інтэрв'ю і расказваць пра Курапаты, — говорит Юрий Лукашевич.

По словам активиста, первая попытка его отчислить у руководства факультета была на зимней сессии. Он получил «неуд» на экзамене по латыни и в итоге пересдавал его комиссии.

Юрий Лукашевич продолжил учебу. Но 10 марта написал заявление в деканат на академический отпуск по личным обстоятельствам: у студента сейчас нет возможности оплачивать учебу и снимать жилье в Минске.

Но, как оказалось, руководству факультета заявление никто не передал. Значит, просьбу и не рассматривали.

— Калі б мне адмовілі ў акадэмічным адпачынку, то я сам забраў бы дакументы, бо я зараз не магу аплачваць вучобу, — уточняет молодой человек.

Зато после этого в деканате Лукашевичу сообщили про два выговора: первый от 14 марта, второй — от 20-го.

— Першую вымову мне далі «за дзеянні, за якія прадугледжана адміністрацыйная адказнасць». На факультэт прыйшла папера з міліцыі, што на мяне складзены пратакол за ўдзел у абароне Курапат. Але вінаватым мяне ніхто не прызнаваў. І без суда факультэт вырашыў мяне пакараць, мне далі гэтую вымову, — объясняет Юрий Лукашевич.

Протокол на парня составили за 23 февраля. Вечером он действительной был в Куропатах, и в тот день на лагерь защитников мемориала напали. И Лукашевич с друзьями сам пошел в РУВД, чтобы написать заявление на действия неизвестных.

— І з маіх жа слоў міліцыя потым склала на мяне пратакол, — говорит Юрий Лукашевич.

Второй выговор лидер «Моладзі БНФ» получил 20 марта. На этот раз — за прогулы.

— Я не хачу сказаць, што я ахвяра. Прагулы сапраўды былі, гэтага я не адмаўляю. Але не 130 гадзін, як мне налічылі, а толькі 36. І за другую вымову я гатовы панесці адказнаць, — говорит уже бывший студент БГУ.

В университете говорят, что отчисление Юрия Лукашевича никак не связано с его политическими взглядами. Причина — в академической неуспеваемости и прогулах.

Тем временем из Могилевского государственного университета имени Кулешова отчислили студентку последнего курса Елену Кисель . До конца учебы девушке оставалось около трех месяцев.

Сама Елена Кисель связывает свое отчисление с участием в «Марше нетунеядцев».



Елена Кисель. Фото с сайта spring96.org

— Я думаю, што ад мяне пазбавіліся па палітычных прычынах. Я ўдзельнічала ў акцыі пратэсту 15 сакавіка, за што мяне затрымалі і склалі пратакол за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. 16 сакавіка мне прысудзілі штраф 15 базавых велічынь. На наступны дзень пасля суду мяне выклікалі ў дэканат. Дэкан і куратар пачалі пытацца ў мяне, для чаго я хадзіла на гэтую акцыю, што я там рабіла, — объяснила Елена Кисель.

Официальная причина отчисления у девушки такая же, как и у Юрия Лукашевича, — пропуски занятий.