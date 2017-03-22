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Два выговора за неделю. Лидера "Моладзі БНФ" отчислили из БГУ
23.03.2017 21:24 — Новости Экономики | Tut.by
Лидера «Моладзі БНФ» Юрия Лукашевича отчислили с исторического факультета БГУ. Об этом ему накануне сообщили в деканате — за неделю первокурснику сделали сразу два письменных выговора. Официальных документов от университета активист еще не получал, но уже обжаловал решение в ректорате.
По словам Лукашевича, руководство факультета обратило на него внимание в начале февраля. Как раз в этот момент он начал активно выступать в СМИ, рассказывать о деятельность «Моладзі БНФ» и комментировать противостояние защитников Куропат со строителями бизнес-центра на улице Мирошниченко.
Интересно, что до того как перейти на сторону оппозиции, Юрий Лукашевич был активистом БРСМ.
— У прыватных размовах намесніца дэкана заўсёды казала мне пра тое, што я атрымліваю гранты на сваю дзейнасць. І яшчэ пыталася, хто я такі, каб раздаваць інтэрв'ю і расказваць пра Курапаты, — говорит Юрий Лукашевич.
По словам активиста, первая попытка его отчислить у руководства факультета была на зимней сессии. Он получил «неуд» на экзамене по латыни и в итоге пересдавал его комиссии.
Юрий Лукашевич продолжил учебу. Но 10 марта написал заявление в деканат на академический отпуск по личным обстоятельствам: у студента сейчас нет возможности оплачивать учебу и снимать жилье в Минске.
Но, как оказалось, руководству факультета заявление никто не передал. Значит, просьбу и не рассматривали.
— Калі б мне адмовілі ў акадэмічным адпачынку, то я сам забраў бы дакументы, бо я зараз не магу аплачваць вучобу, — уточняет молодой человек.
Зато после этого в деканате Лукашевичу сообщили про два выговора: первый от 14 марта, второй — от 20-го.
— Першую вымову мне далі «за дзеянні, за якія прадугледжана адміністрацыйная адказнасць». На факультэт прыйшла папера з міліцыі, што на мяне складзены пратакол за ўдзел у абароне Курапат. Але вінаватым мяне ніхто не прызнаваў. І без суда факультэт вырашыў мяне пакараць, мне далі гэтую вымову, — объясняет Юрий Лукашевич.
Протокол на парня составили за 23 февраля. Вечером он действительной был в Куропатах, и в тот день на лагерь защитников мемориала напали. И Лукашевич с друзьями сам пошел в РУВД, чтобы написать заявление на действия неизвестных.
— І з маіх жа слоў міліцыя потым склала на мяне пратакол, — говорит Юрий Лукашевич.
Второй выговор лидер «Моладзі БНФ» получил 20 марта. На этот раз — за прогулы.
— Я не хачу сказаць, што я ахвяра. Прагулы сапраўды былі, гэтага я не адмаўляю. Але не 130 гадзін, як мне налічылі, а толькі 36. І за другую вымову я гатовы панесці адказнаць, — говорит уже бывший студент БГУ.
В университете говорят, что отчисление Юрия Лукашевича никак не связано с его политическими взглядами. Причина — в академической неуспеваемости и прогулах.
Тем временем из Могилевского государственного университета имени Кулешова
Сама Елена Кисель связывает свое отчисление с участием в «Марше нетунеядцев».
— Я думаю, што ад мяне пазбавіліся па палітычных прычынах. Я ўдзельнічала ў акцыі пратэсту 15 сакавіка, за што мяне затрымалі і склалі пратакол за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. 16 сакавіка мне прысудзілі штраф 15 базавых велічынь. На наступны дзень пасля суду мяне выклікалі ў дэканат. Дэкан і куратар пачалі пытацца ў мяне, для чаго я хадзіла на гэтую акцыю, што я там рабіла, — объяснила Елена Кисель.
Официальная причина отчисления у девушки такая же, как и у Юрия Лукашевича, — пропуски занятий.
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Официальных документов от университета активист еще не получал, но уже обжаловал решение в ректорате.
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