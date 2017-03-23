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"За высокий профессионализм". Глава МВД награжден почетной грамотой
24.03.2017 00:53 — Новости Экономики | Tut.by
Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич награжден почетной грамотой Совета министров. Соответствующий
Как говорится в указе, министр отмечен грамотой за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности и высокий профессионализм.
Генерал-лейтенант Игорь Шуневич был назначен главой МВД в мае 2012 года. В этом году возглавляемая им структура
Шуневич с большим вниманием относится к истории белорусской милиции. На парад 9 Мая он надевал форму сотрудника НКВД, объясняя это данью уважения милиционерам, работавшим «в тяжелое послевоенное время».
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Как говорится в указе, министр отмечен грамотой за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в укрепление правопорядка и общественной...
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