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"За высокий профессионализм". Глава МВД награжден почетной грамотой

24.03.2017 00:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич награжден почетной грамотой Совета министров. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом портале.


Игорь Шуневич во время репетиции парада к 100-летию белорусской милиции. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как говорится в указе, министр отмечен грамотой за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности и высокий профессионализм.

Генерал-лейтенант Игорь Шуневич был назначен главой МВД в мае 2012 года. В этом году возглавляемая им структура отметила 100-летний юбилей.

Шуневич с большим вниманием относится к истории белорусской милиции. На парад 9 Мая он надевал форму сотрудника НКВД, объясняя это данью уважения милиционерам, работавшим «в тяжелое послевоенное время». Как рассказал министр в одном из интервью, эту форму он сшил за свой счет.

 
 
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Как говорится в указе, министр отмечен грамотой за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в укрепление правопорядка и общественной...

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