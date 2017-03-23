Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич награжден почетной грамотой Совета министров. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом портале.



Игорь Шуневич во время репетиции парада к 100-летию белорусской милиции. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как говорится в указе, министр отмечен грамотой за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности и высокий профессионализм.

Генерал-лейтенант Игорь Шуневич был назначен главой МВД в мае 2012 года. В этом году возглавляемая им структура отметила 100-летний юбилей .

Шуневич с большим вниманием относится к истории белорусской милиции. На парад 9 Мая он надевал форму сотрудника НКВД, объясняя это данью уважения милиционерам, работавшим «в тяжелое послевоенное время». Как рассказал министр в одном из интервью, эту форму он сшил за свой счет.