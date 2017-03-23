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"Договорились активизировать диалог на всех уровнях". Лукашенко и Порошенко поговорили по телефону

24.03.2017 00:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений.


Фото: president.gov.ua

В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов.

Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта.

Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.

Президент Александр Лукашенко поздравил назначения посла Украины в Беларуси, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Напомним, месяц назад послом Украины в Беларуси был назначен Игорь Кизим, который занимал должность замдиректора департамента международной безопасности МИД Украины.

Должность посла была вакантна почти два года — с мая 2015-го. Посольство возглавлял временный поверенный Валерий Джигун. До него послом был экс-министр обороны Украины Михаил Ежель.

 
 
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Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.

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