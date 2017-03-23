—Планов переезжать в другую страну у меня никогда не было. Мы с будущим на тот момент супругом жили в Беларуси, оба получили хорошее образование и первые рабочие места, имелась существенная поддержка родителей. Резюмируя, вспоминаю, что все было прекрасно, и такие же перспективы ожидали нас в будущем.

Изменения пришли совсем с неожиданной стороны: в качестве свадебного подарка мы от друзей получили ключи от квартиры в г. Торревьеха, центральная часть Испании, на время нашего свадебного путешествия. Уехали на три недели, а остались навсегда. Безгранично и навсегда влюбились в Испанию и в саму идею «жизнь в Испании».

В настоящее время мы имеем испанское гражданство, работаем, являемся собственниками девелоперской и строительной фирмы. Дети учатся. Старший сын является студентом одного из лучших европейских университетов в Наварро (Памплона), младший — учится в частной школе.

Вообще, образование в Испании — отдельная тема! Качество образования, индивидуальное отношение и глубокое уважение к каждому ученику, увлекательнейший процесс обучения, психологическое состояние ребенка — фундамент образовательного процесса. Цель любой школы — сделать каждого ребенка в первую очередь счастливым: «только счастливый ребенок может дать академический результат». При этом мы говорим о качественном школьном образовании в соответствии с европейскими стандартами, что впоследствии предоставляет шансы на поступление в лучшие западные университеты.

Если бы мы не жили сейчас в Испании, но имели опыт получения среднего и высшего образования в этой стране, мы бы обязательно переехали только для того, чтобы предоставить нашим детям возможность здесь учиться!