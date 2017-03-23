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Привет из Испании: «Любой белорус может взять ипотеку в испанском банке под 2,5-3% годовых, закрывающую до 60-70% стоимости жилья»
24.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
—Планов переезжать в другую страну у меня никогда не было. Мы с будущим на тот момент супругом жили в Беларуси, оба получили хорошее образование и первые рабочие места, имелась существенная поддержка родителей. Резюмируя, вспоминаю, что все было прекрасно, и такие же перспективы ожидали нас в будущем.
Изменения пришли совсем с неожиданной стороны: в качестве свадебного подарка мы от друзей получили ключи от квартиры в г. Торревьеха, центральная часть Испании, на время нашего свадебного путешествия. Уехали на три недели, а остались навсегда. Безгранично и навсегда влюбились в Испанию и в саму идею «жизнь в Испании».
В настоящее время мы имеем испанское гражданство, работаем, являемся собственниками девелоперской и строительной фирмы. Дети учатся. Старший сын является студентом одного из лучших европейских университетов в Наварро (Памплона), младший — учится в частной школе.
Вообще, образование в Испании — отдельная тема! Качество образования, индивидуальное отношение и глубокое уважение к каждому ученику, увлекательнейший процесс обучения, психологическое состояние ребенка — фундамент образовательного процесса. Цель любой школы — сделать каждого ребенка в первую очередь счастливым: «только счастливый ребенок может дать академический результат». При этом мы говорим о качественном школьном образовании в соответствии с европейскими стандартами, что впоследствии предоставляет шансы на поступление в лучшие западные университеты.
Если бы мы не жили сейчас в Испании, но имели опыт получения среднего и высшего образования в этой стране, мы бы обязательно переехали только для того, чтобы предоставить нашим детям возможность здесь учиться!
— После переезда в Испанию (вскоре после свадебного путешествия) мы жили в квартире наших друзей. Первую собственную квартиру (1 спальня + гостиная комната) мы купили через три месяца после переезда, с использованием кредитных средств испанского банка. Это был наш первый опыт покупки недвижимости в Испании. Сейчас мы живем в собственном доме в 300 метрах от моря, в хорошем районе города Торревьеха.
Кредиты на покупку недвижимости предоставляются под 2,5-3% годовых сроком до 25 лет с правом досрочного погашения. К слову, условия по кредитам испанских банков распространяются и на нерезидентов, что означает, что любой гражданин, например, Республики Беларусь, может получить кредит на покупку недвижимости в испанском банке под 2,5-3% годовых в размере до 60-70% от стоимости недвижимости. Мы всегда покупали недвижимость с привлечением кредитных средств испанских банков.
— Арендовать жилье хорошего качества и с удобным месторасположением можно в среднем от €250 до €400 в месяц. Стоимость как аренды, так и недвижимости зависит от многочисленных факторов, таких как: месторасположение (близость к пляжам, развитая инфраструктура увеличивают стоимость недвижимости и размера арендной платы), качество жилья, что напрямую связано с годом строительства – современная недвижимость от застройщиков подразумевает комфорт и продуманность как самих квартир и домов, так и территорий для отдыха. Соответственно, наличие в комплексе, где расположена недвижимость, бассейнов с теплой морской водой, что позволяет наслаждаться солнцем круглый год, теннисных кортов, СПА-зон и тренажерных залов, увеличивает стоимость недвижимости и аренды.
— Местное население преимущественно покупает недвижимость. В основном это небольшие, смежные дома в комплексах с общими зонами отдыха, на расстоянии до 5-15 км от пляжей, в тихих и спальных районах, но при этом с развитой инфраструктурой.
Рынок недвижимости в Испании очень динамичен, в частности, за счет постоянного интереса со стороны иностранных граждан. Самостоятельно арендовать или покупать недвижимость я бы не советовала, в основном все обращаются за соответствующими услугами в агентства недвижимости.
Стоит заметить, что предлагаемая в Испании недвижимость высокого качества. Компании-застройщики в первую очередь ориентируются на максимальный комфорт и интересы покупателя: применяются новые энергосберегающие технологии, используется отделка материалами высочайшего класса, разрабатываются современные удобные для жизни и отдыха планировки и дизайнерские решения интерьеров. Зоны общественного пользования застраиваемых комплексов предусматривают бассейны, детские площадки, сауны, тренажерные залы, поля для игры в гольф, сквош и многое другое.
— В Испании уникальный климат. В принципе, известно, что регион Коста Бланка в силу уникального климата и благоприятной экологии признан Всемирной организацией здравоохранения одним из лучших в мире для проживания человека. Нам же посчастливилось еще больше: мы живем в г. Торревьеха, где один из самых высоких в Европе показателей количества солнечных дней в году — 320 дней. Помимо прочего, мы живем вблизи естественных соляных озер, именуемых «Салинас», которые формируют идеальный микроклимат с чистейшим ионизированным воздухом, и смягчают холод и жару. Именно здесь в идеальной пропорции присутствует солнце, тепло, вода, соль, ветер и песок. Благодаря чему в течение круглого года, начиная от настроения и заканчивая медицинскими показателями, чувствуем себя идеально!
Особенна и ментальность местного населения. Национальный девиз Испании гласит, что жизнь создана для наслаждений, а не для страданий. Умение испанцев жить счастливо и комфортно, быть наполненными положительными эмоциями и ими же постоянно делиться, пронизывает все сферы жизни здесь! Испанцы отличаются сильным дружелюбием, высокой эмоциональностью в положительном смысле этого слова, им не свойственны такие чувства, как тщеславие или зависть в негативном контексте. Здесь нет понятия «старость», местные жители считают, что даже с сединой на голове испанец остается молодым. Испанцы умеют жить и быть счастливыми, они много времени проводят с детьми (воспитание детей строится исключительно на проявлении любви и поощрении ребенка), часто встречаются с друзьями. Работают испанцы с любовью, подразумевается, что работа должна приносить удовольствие. Никакой испанец не станет работать, страдая. Всеобщий настрой позитива, и это все в сочетании с солнцем, морем, едой и вином, что еще нужно?
— Хотела бы отметить, что в этой стране равные возможности для всех. Люди придерживаются девиза: «Хочешь — можешь!». Здесь же можно сказать и о комфортной среде для ведения и развития бизнеса: разработана четкая структура функционирования любых видов деятельности, позволяющая принимать свободные и ответственные решения, нет ощущения пресса, контроля, либо страха перед административными структурами.
Нельзя не заострить внимание на гастрономии. Кухня здесь средиземноморская, а продукты высочайшего качества. Считается, как ты ешь, так ты и живешь.
Есть в Испании два слова, с которыми знакомятся в первую очередь иностранцы, приезжающие сюда. Они характеризуют отношение испанцев к возникающим вопросам и сложностям. Это mañana (что в переводе означает «завтра») и no pasa nada — ничего страшного! Но и к этому подходу испанцев к решению проблем привыкаешь очень быстро. «o pasa nada» работает в реальных условиях: любая ошибка, сложность, проблема решается и решается оперативно на любом уровне. Все настроены дружелюбно и исключительно на то, чтобы помочь.
Материал подготовлен при поддержке агентства недвижимости
Фото: из личного архива героини
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Привет из Испании: «Любой белорус может взять ипотеку в испанском банке под 2,5-3% годовых, закрывающую до 60-70% стоимости жилья»
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