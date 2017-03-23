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Россия запрещает ввоз пяти марок сыров из Беларуси
24.03.2017 08:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия на 5 марок сыров из Беларуси, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Информация о том, что в пунктах предварительного уведомления "Красная Горка" и "Красный Камень", были выявлены партии сыров из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, была обнародована еще в феврале. Однако по информации Россельхознадзора производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации. В результате Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на молочную продукцию.
Решение Росаккредитации касаются следующий видов продукции белорусских производителей:
В свою очередь Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приостановил действие декларации о соответствии на сыр "Черный герцог" производства филиал "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка".
Россельхознадзор напомнил участникам внешнеэкономической деятельности о том, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.
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