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Россия запрещает ввоз пяти марок сыров из Беларуси

24.03.2017 08:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия на 5 марок сыров из Беларуси, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Информация о том, что в пунктах предварительного уведомления "Красная Горка" и "Красный Камень", были выявлены партии сыров из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, была обнародована еще в феврале. Однако по информации Россельхознадзора производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации. В результате Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на молочную продукцию.

Решение Росаккредитации касаются следующий видов продукции белорусских производителей:

  • сыр "Раубичский" производства филиала ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат",
  • сыр "Тильзитер" этого же производителя, 
  • сыр "Белорусское золото" производства "Ошмянский сыродельный завод" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат",
  • сыр "Альпийский" этого же производителя, 
  • сыр "Гройцер" производства Браславский филиал ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат".    

В свою очередь Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приостановил действие декларации о соответствии на сыр "Черный герцог" производства филиал "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка". 

Россельхознадзор напомнил участникам внешнеэкономической деятельности о том, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.

 
Теги: Минск
 
 
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