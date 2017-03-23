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В Беларуси пройдет международное соревнование стартапов

24.03.2017 11:04 — Новости Экономики | БДГ  
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В Минске 12 апреля в рамках конференции Venture Day Minsk пройдет международное соревнование стартапов.

10 проектов поборются за возможность представлять свою идею перед инвесторами и спикерами крупнейшего стартап-события года - Venture day Minsk. Организатором мероприятия выступает группа компаний «БЕЛБИЗ», партнер – Агентство США по международному развитию (USAID).

Соревнование соберет технологические стартапы, которые разрабатывают продукты на мировой рынок. Всего 10 стартапов будут отобраны для питча. Соревнование пройдет на английском языке.

Команды получат возможность в течение 3-х минут презентовать свой проект международному пулу членов жюри:

  • Майк Батчер, Editor At Large @ TechCrunch (Великобритания);
  • Уилл Кардвелл, Partner @ Courage Venture, Founder and Director @ Aalto Center for Entrepreneurship (Финляндия);
  • Татьяна Маринич, Cofounder & CEO @ BELBIZ Group of Companies (Беларусь);
  • Юха Руохонен @ Superhero Capital, @ Finnish Business Angels Network (Финляндия);
  • Александр Галицкий, Founder @ Almaz Capital  и др.

В 2016 году победителем соревнования стала проект KUKU.io (веб-приложение для управления несколькими аккаунтами в социальных сетях одновременно, позволяющее создавать, планировать и публиковать контент, а после анализировать эффективность вашего SMM при помощи наглядной аналитики и подсказок).

Первое место в соревновании на конференции нам дало кучу полезных связей, $120 000 в облаке Microsoft, которым мы сейчас пользуемся. Нам теперь намного легче работать, в том числе на международном рынке, — рассказал менеджер проекта Дмитрий Дудин.

Теперь и у вас есть шанс презентовать свою бизнес-идею международным инвесторам и лидерам мирового стартап сообщества.

Подавайте свой проект на участие в конкурсе стартапов до 1 апреля и становитесь одним из 10 финалистов, которые презентуют свои проекты в Минске 12 апреля. Пусть победит лучший!

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте venturedayminsk.com

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 12 апреля в рамках конференции Venture Day Minsk пройдет международное соревнование стартапов.

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