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В Беларуси пройдет международное соревнование стартапов
24.03.2017 11:04 — Новости Экономики | БДГ
В Минске 12 апреля в рамках конференции Venture Day Minsk пройдет международное соревнование стартапов.
10 проектов поборются за возможность представлять свою идею перед инвесторами и спикерами крупнейшего стартап-события года -
Соревнование соберет технологические стартапы, которые разрабатывают продукты на мировой рынок. Всего 10 стартапов будут отобраны для питча. Соревнование пройдет на английском языке.
Команды получат возможность в течение 3-х минут презентовать свой проект международному пулу членов жюри:
В 2016 году победителем соревнования стала проект KUKU.io (веб-приложение для управления несколькими аккаунтами в социальных сетях одновременно, позволяющее создавать, планировать и публиковать контент, а после анализировать эффективность вашего SMM при помощи наглядной аналитики и подсказок).
Первое место в соревновании на конференции нам дало кучу полезных связей, $120 000 в облаке Microsoft, которым мы сейчас пользуемся. Нам теперь намного легче работать, в том числе на международном рынке, — рассказал менеджер проекта Дмитрий Дудин.
Теперь и у вас есть шанс презентовать свою бизнес-идею международным инвесторам и лидерам мирового стартап сообщества.
Подать заявку и узнать подробности можно на сайте venturedayminsk.com
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В Минске 12 апреля в рамках конференции Venture Day Minsk пройдет международное соревнование стартапов.
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