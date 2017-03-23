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Россельхознадзор запрещает белорусские сыры
24.03.2017 11:39 — Новости Экономики | БДГ
Российское надзорное ведомство приняло решение о введении запрета на поставки в РФ белорусских сыров с ряда предприятий.
Россельхознадзор отменил декларацию о соответствии на молочную продукцию белорусского производства. Речь идет о сырах некоторых белорусских предприятий. Как сообщается на сайте ведомства, в феврале управление ведомства по Брянской и Смоленской областям информировало о выявлении партии сыров из Беларуси, не соответствующей требованиям техрегламентов ТС.
Сообщается, что белорусские производители неприятии мер для исправления ситуации, и Россельхознадзор сообщил о нарушении в Федеральную службу по аккредитации РФ и в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
Итогом очередного противостояния стало приостановление российской стороной действия деклараций о соответствии на следующие продукты: сыр «Раубичский» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», сыр «Тильзитер» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», сыр «Белорусское золото» производства «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», сыр «Альпийский» производства «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», сыр «Гройцер» производства Браславский филиал ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, в свою очередь, приостановил действие декларации о соответствии на сыр «Черный герцог» с ароматом топленого молока с массовой долей жира в сухом веществе 50% производства филиал «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка» управляющей компании холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».
Напомним, что в феврале Россельхознадзор
Сейчас МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом
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Российское надзорное ведомство приняло решение о введении запрета на поставки в РФ белорусских сыров с ряда предприятий.
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