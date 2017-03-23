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МВФ продолжит переговоры с Беларусью о новом кредите в апреле

24.03.2017 11:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Переговоры с Беларусью о новой программе продолжатся в апреле в Вашингтоне. Об этом на пресс-брифинге 23 марта в столице США заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.

«Дискуссия [о выделении Беларуси кредита] будет продолжена в рамках весенней встречи фонда», — сказал Райс. Мероприятия весенней сессии советов управляющих МВФ и группы Всемирного банка пройдут в Вашингтоне 21−23 апреля.

16 марта по приглашению президента Беларуси Минск посетили руководитель миссии МВФ по Беларуси Питер Долман, заместитель руководителя Европейского управления МВФ Танас Арванитис и старший региональный представитель МВФ по региону СНГ Бас Баккер. Александр Лукашенко сказал, что пригласил представителей МВФ, чтобы обсудить «буквально 1−2 вопроса», которые «для меня и страны очень важны». По словам представителя МВФ, одним из обсужденных моментов была экономическая и социальная ситуация, также обсуждалась система социальной защиты для тех, кто больше всего в ней нуждается.

В настоящее время практически готова к подписанию программа Беларуси с МВФ, поддерживаемая кредитом на сумму не менее 3 млрд долларов на десять лет под 2,28% годовых. Кредиторы требуют либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования. Как в феврале отмечал первый вице-премьер Василий Матюшевский, программа готова, осталось принять политическое решение.

Тем временем в соцсетях группа активистов подписала петицию руководству МВФ с требованием «не давать кредита режиму Лукашенко», ссылаясь на массовые задержания представителей оппозиции.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время практически готова к подписанию программа Беларуси с МВФ, поддерживаемая кредитом на сумму не менее 3 млрд долларов на десять лет под 2,28% годовых....

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