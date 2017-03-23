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Пропуски, протокол и задолженность. В БГУ рассказали, почему отчислили лидера "Моладзі БНФ"

24.03.2017 12:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Отчисление лидера «Моладзі БНФ» Юрия Лукашевича с истфака БГУ никак не связано с его политической деятельностью. В университете говорят, что виной всему — «систематическое неисполнение студентом своих обязанностей в течение учебного года».


Юрий Лукашевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В официальном комментарии БГУ поясняет, что за время учебы первокурсник нарушил сразу три правила внутреннего распорядка. Во-первых, совершил действия, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Университет получил письмо из милиции о том, что 23 февраля на Юрия Лукашевича был составлен протокол за участие в несанкционированной акции по защите Куропат. За это 14 марта студент получил первый выговор.

Вторым основанием для отчисления первокурсника стали пропуски занятий. За это в ноябре 2016-го студент получил замечание, а 20 марта 2017-го — выговор.

«Согласно данным мониторинга посещения учебных занятий студентом, проведенного деканатом исторического факультета, в период с сентября по ноябрь 2016 года были зафиксированы пропуски занятий Лукашевичем без уважительной причины в количестве 56 часов. Вместе с тем за февраль 2017 года пропуски без уважительной причины составили 36 часов, а в марте — 22 часа», — говорится в официальном ответе БГУ.

Кроме того, Юрий Лукашевич просрочил оплату за обучение. Активист объясняет, что из-за финансовых проблем в семье он и сам хотел уйти в академический отпуск или забрать документы из университета. Но на свое официальное заявление он не получил ответа из деканата.

Сам активист связывает свое отчисление с политической деятельностью.

 
 
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В университете говорят, что виной всему - "систематическое неисполнение студентом своих обязанностей в течение учебного года".

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