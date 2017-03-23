Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область поручил проработать возможность строительства в стране нового, современного азотного производства.

Руководитель государства отметил, что на азотные удобрения всегда есть спрос как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому от строительства такого предприятия был бы получен большой эффект. Президенту доложили, что реализация подобного проекта будет стоить около $ 1 млрд, сейчас прорабатываются различные варианты финансирования. Александр Лукашенко поручил определить место, где лучше разместить завод, учитывая логистику, наличие трудовых ресурсов и другие важные моменты. «Стоит ли концентрировать возле Гродно второе такое производство? Надо рассредоточивать подобные вещи по стране, но это не принципиально, — сказал глава государства. — Подумайте, где создать это компактное, современное производство».

Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ в регионе. Он потребовал сажать и возделывать сельскохозяйственные культуры только с использованием удобрений, соблюдать все необходимые технологические процессы. «Без подкормки, без удобрений посев и уход быть не должны», — заявил белорусский лидер.

Главу государства заверили, что для проведения сельскохозяйственных работ имеются все необходимые ресурсы, в том числе технические. Александру Лукашенко продемонстрировали разработанные и созданные на белорусских предприятиях машины для внесения минеральных и органических удобрений, линейку плугов, выпускаемых Минойтовским ремонтным заводом, а также первый в Беларуси самоходный опрыскиватель производства ОАО «Лидагропроммаш».

Во время рабочей поездки президент ознакомился и с объектами других сфер, в частности, с ходом реконструкции автомобильной трассы Минск-Гродно. Александр Лукашенко обратил внимание, что к работам необходимо подходить разумно. «Все должно быть по-хозяйски», — подчеркнул он. Как доложил губернатор Гродненской области Владимир Кравцов, участки автодороги будут вводиться в строй поэтапно, начиная с 2018 года. Впоследствии вдоль трассы Александр Лукашенко поручил построить объекты придорожного сервиса.