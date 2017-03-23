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Лукашенко: зарплату в $500 надо дать железобетонно

24.03.2017 13:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Среднюю заработную плату в размере 500 долларов США в эквиваленте гражданам Беларуси нужно обеспечить "железобетонно", заявил во время посещения Гродненской области президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: зарплату в 0 надо дать железобетонно
© flickr.com/ frankieleon
Президент: зарплата в 500 долларов для Минска – это смешно

О достижении размера средней заработной платы до уровня 500 долларов президент заявил в декабре 2016 года. После этого глава государства периодически поднимает эту тему, в том числе при посещении регионов. В пятницу на Гродненщине он также напомнил о своем поручении.

"Если Гродно не получит (среднюю зарплату в размере тысячи рублей – Sputnik), что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси за январь составила 720,7 рубля, сократившись по сравнению с декабрем 2016 года сразу на 80 рублей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Глава государства напомнил гродненским чиновникам о своем поручении о повышении размера средней зарплаты.

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